Chilangos en el exterior tendrán diputado migrante en el 2021

Por primera vez habrá representación en el congreso capitalino de la ciudad de México

En las elecciones de junio del 2021, los chilangos radicados en el exterior podrán votar para elegir por primera vez a un diputado migrante que los represente en el congreso capitalino de la ciudad de México.

“La decisión llega en muy buen momento, y manda un mensaje afortunado de que los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos pueden pedir la protección judicial y ganar sus demandas como lo hicieron dos mexicanos de Chicago al demandar contra la derogación del diputado migrante, y ganaron para que fuera reinstalado”, dice Yuri Beltrán, consejero electoral de la Ciudad de México.

Todo comenzó cuando en 2017 se aprobó la Constitución de la ciudad de México, en la cual se reconoce que si los ciudadanos oriundos de la capital viven fuera del país, tienen derecho de votar y ser votados. Esto incluyó la figura del diputado migrante, explica el consejero.

Sin embargo, en diciembre de 2019, fue derogado por los propios diputados de la ciudad de México con el argumento de hacer una mejor figura.

Tras la demanda contra la decisión de cancelar al diputado migrante chilango, el 2 de junio, la Sala Regional de la ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró anticonstitucional la reforma al Código Electoral que en enero había derogado la figura.

Esta resolución hace a la ciudad de México parte de las diez entidades que tendrán voto desde el extranjero en la elección del 2021. Junto con Guerrero, la ciudad de México estará entre las dos primeras entidades que tendrán votación para incorporar mexicanos en el extranjero en sus congresos locales.

Aún cuando queda un día para el plazo de tres días dado para una imposible impugnación de la decisión del Tribunal Electoral de restablecer al diputado migrante chilango, el consejero Beltrán expone que no hay indicios de que eso podría ocurrir.

Los chilangos nunca han tenido un diputado migrante. “De las 66 sillas que hay en el congreso de la Ciudad de México, una será para el diputado migrante”, precisa.

Y estima que la elección de los candidatos recaerá en algunos partidos políticos quienes los elegirán entre quienes vivan en EE.UU. “Quien gane a través del voto, se quedará con una de las sillas que se utilizan para representación proporcional – las llamadas diputaciones plurinominales -”.

El consejero Beltrán considera que el diputado migrante chilango llevará una voz distinta y necesaria en el Congreso de la ciudad de México. “Eso va a hacer que el debate cambie”.

En el año 2012 y 2018, los chilangos votaron para elegir gobernador de la Ciudad de México. “Aportaron 21,000 votos. Parece una cifra muy chiquita, pero las probabilidades de que voten es mayor que la de cualquier entidad federativa porque el migrante chilango tiene vinculación con la vida política de la ciudad, y está muy politizado”.

¿Cómo y quiénes votarían?

El consejero Beltrán dice que votarán con su credencial de elector quienes nacieron en la ciudad de México o son hijos de padres chilangos, por lo menos de uno. “En 2012 se habilitó un sistema de voto por Internet. Necesitamos que el Instituto Federal Electoral lo autorice”.

De otra manera, el voto para elegir al diputado migrante chilango sería por correo.

Por el momento, hay casi 100,000 credenciales expedidas en EE.UU. para los nacidos en la ciudad de México.

“Aprovechemos este tiempo antes de la elección para sacar la credencial de elector, y ejercer el derecho de votar. Vale la pena hacerlo”.

José Pablo Martínez Villanueva, presidente del Club Identidad Ciudad de México, afirma que elegir a un diputado migrante es una oportunidad para tener voz y voto, y sumarse a una corresponsabilidad electoral.

“Esperaríamos que pudiera generar políticas públicas en beneficio de la comunidad migrante y las familias de origen, ya que la ciudad de México está entre los primeros cinco lugares en envío de remesas”.

Y dice que quien resulte el diputado migrante deberá rendir cuentas y dar muestras de su trabajo. Tendrá además que establecer una oficina de representación donde se le pueda ubicar y contactar.

“Tiene que ser alguien que sepa las necesidades de la comunidad migrante”.

Gran logro

Al profesor Armando Vásquez-Ramos, presidente del California-México Studies, Inc, y gestor del voto chilango en 2018, le preocupa que la elección del diputado migrante no vaya a darse por medio del voto electrónico, y que por falta de información, una gran cantidad de chilangos radicados en el exterior, se queden sin votar.

“Sea como sea es un gran logro que habíamos gestionado por más de 15 años. Hemos comenzado con un diputado, pero debe haber mucha más representación”, observa contento.

Aunque deplora que por los planes de austeridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no se quiera invertir en el establecimiento de la Casa de la Ciudad de México en Los Ángeles y en otras ciudades, la cuales servirían como base para organizarse, saber quiénes son y qué hacen. “Mandamos 40 millones de remesas, pero no quieren invertir ni un centavo en nosotros. Si no hay inversión, no hay organización”, considera.

Y observa que tiene que darse una promoción en redes sociales para convocar a los chilangos a obtener su credencial de elector y puedan votar en el 2021. Pero – insiste- en que se necesitan recursos para convocar. De otro modo, el voto será bajo y politizado.

De cualquier modo, enfatiza que un diputado migrante que represente a los chilangos en el exterior, es el comienzo para tener una voz que hable del sufrimiento y las necesidades de los paisanos, del alto desempleo, la falta de acceso a servicios de salud y el pánico especialmente en estas condiciones de pandemia. “En México no saben lo que aquí sufre la gente. Solo saben de las remesas, y quieren más inversión del mexicano en el país”.

El profe Vázquez-Ramos, nacido en la ciudad de México, dice que él se descarta de la contienda para diputado migrante. Pero comenta que el aspirante a ocupar ese cargo debe ser alguien honesto, con experiencia y trayectoria de trabajo.

“Eso sí quisiera ver que el diputado migrante impulsara más intercambio académico con las diez universidades de California, más investigación, y más colaboración en turismo y medio ambiente”.

Pero además que construya una base de chilangos activos cívica y políticamente.

Se estima que hay unos 500,000 chilangos que viven en el exterior.