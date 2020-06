Legislatura Estatal pasa varias leyes de un paquete de reforma policial

Entre las medidas aprobadas la que más destaca es la prohibición del uso de las llaves de estrangulamiento

Mientras las manifestaciones en todo el país continúan en contra de la brutalidad policial y para exigir justicia por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de oficiales de policía en Minneapolis, la Legislatura Estatal en Albany sigue avanzando en la aprobación de varias leyes que forman parte de un paquete de 10 piezas legislativas para hacer reformas en los departamentos de Policía en todo el estado de Nueva York.

A finales de la jornada del lunes, ya cinco propuestas habían pasado ambas cámaras legislativas, incluyendo una que prohíbe el uso de las llaves de estrangulamiento, otra que permite los derechos de los civiles a grabar videos de los procedimientos de arrestos policiales, el clasificar como crimen de odio las falsas llamadas al 911 y exigir que los oficiales presenten informes cuando descargan sus armas.

De las cinco leyes aprobadas el lunes por la Asamblea y el Senado, una de las que más destaca es la que lleva el nombre de Eric Garner, y que prohíbe los estrangulamientos policiales. Garner fue el afroamericano de Staten Island que murió en el 2014 bajo custodia policial después que el oficial Daniel Pantaleo le aplicar la media de estrangulamiento durante un operativo de arresto y mientras el civil gritaba: “No puedo respirar”.

“He trabajado con mis colegas de la Asamblea para reformar el sistema de justicia penal roto de nuestro estado. Hacer que los agentes de la ley rindan cuentas por sus acciones es una parte necesaria de eso”, dijo el presidente de la Asamblea Carl Heastie. “La prohibición que ya había dentro del NYPD de las llaves de estrangulamiento no fue suficiente para proteger a Eric Garner. Pero ahora, esta legislación pondrá fin a la práctica en todo el estado”.

Otro proyecto de ley aprobado requiere que la Policía presente informes sobre sospechosos detenidos por delitos de bajo nivel que murieron bajo custodia. Una tercera propuesta requiere que la Policía informe cualquier incidente cuando descarguen un arma de fuego. Y otro proyecto de ley tipifica como delito realizar llamadas falsas al 911 o basadas en el odio. La legislación fue inspirada en el incidente protagonizado por Amy Cooper, una mujer blanca que hizo una llamada falsa asegurando que un negro la estaba amenazando, cundo en realidad era un observador de aves en el Central Park.

“La mayoría de la Asamblea ha luchado durante años para llevar a cabo reformas esenciales de justicia y brindar transparencia al público con respecto a las políticas policiales”, agregó Heastie. “No podemos permitirnos esperar un momento más. Los eventos recientes han renovado el llamado a estas reformas, y nos complace ver que después de años de haberse aprobado en la Asamblea, finalmente se convertirán en ley”, añadió Heastie.

Y este martes, se esperaba que los legisladores aprobaran una de las medidas que por más tiempo se ha ‘empujado’ en la Legislatura, la de modificar la sección 50-A del código civil que bloquea el acceso a registros disciplinarios y antecedentes de los oficiales en corte.

“Hoy nos dirigimos al piso de la Asamblea para votar a favor de la revocación de la Ley de Derechos Civiles 50-A, y así obtener más transparencia y responsabilidad por brutalidad policiaca, le traemos esta editorial”, dijo un comunicado la asambleísta Catalina Cruz.

La Asamblea también aprobó una medida que requiere que los agentes de la policía estatal usen cámaras corporales, que ya están siendo utilizadas por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD). Una ley requeriría que se presten servicios de emergencia a los sospechosos que requieren atención médica. Y finalmente otro proyecto de ley requerirá que los departamentos de policía comiencen a recopilar datos sobre el desglose demográfico de aquellos a quienes acusan de delitos menores y violaciones.

“A medida que buscamos aportar transparencia y responsabilidad a nuestro sistema de justicia penal, no podemos pasar por alto el hecho de que con demasiada frecuencia los incidentes de brutalidad y fuerza excesiva no salen a la luz a menos que sean captados por la cámara”, dijo el presidente de la Asamblea. “Esta legislación garantizará que los derechos de los neoyorquinos estén protegidos y que los incidentes no sean suprimidos del público”.