Sarah Mintz revela que le negaron trabajo en Televisa por su esposo

Sarah Mintz relató como ser la esposa de Joshua Mintz no le ayudó en su trabajo. La actriz colombiana que antes era conocida como Maritza Rodríguez está casada con el ejecutivo que antes era vicepresidente de Telemundo y quien autorizó proyectos como “La Reina del Sur” y “El Señor de los Cielos“.

Compartiendo con sus seguidores en las redes sociales, la estrella de telenovelas como “Silvana sin Lana” y “Marido en Alquiler”, confesó como su anhelo de trabajar en Televisa no se cumplió por ser la esposa de Joshua Mintz.

“Había un proyecto espectacular, divino y ya mi nombre había sonado, el productor había puesto el nombre mío sobre la mesa […] y yo recuerdo que estaba en Miami [con mi familia], estábamos todos de shopping cuando mi teléfono suena. Me emocioné cuando vi de donde era y, después de estar con los moños montados ya la elegida, me dicen definitivamente ‘no'”, dijo la actriz.

“Él no me lo dijo directamente, pero indirectamente a mí me dijo exactamente porque era la esposa de Joshua Mintz”, confesó Sarah. “En ese momento yo me acuerdo que mi hermano estaba por allá, mi mamá por allá y yo me senté y lloré y lloré porque de verdad me dolió tanto. Yo decía no puede ser, o sea yo me gané mi Óscar antes de ir a Hollywood, que era mi esposo, yo me gané esta vida tan hermosa matrimonial que tengo y justo mi Óscar es el que me impide llegar a donde también he querido ir”.

La estrella también contó que nunca le reprochó nada a su esposo ya que si bien, se le cerró una oportunidad en Televisa, en su vida personal le abrió muchas puertas más.