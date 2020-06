La DEA decomisa $10 millones de dólares a cárteles mexicanos gracias a la pandemia de coronavirus

Desde la mitad del mes de marzo, la Administración para el Control de Drogas (DEA), ha confiscado $10 millones de dólares provenientes de los los operadores de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), una cantidad que representa el doble doble de recursos que se incautaron el año pasado.

La pandemia de coronavirus ha obligado a las organizaciones criminales a almacenar una gran cantidad de dinero en efectivo desde que el 19 de marzo el gobierno de California decretó la suspensión de actividades no esenciales. Entre ellos se encuentran negocios que son utilizados para lavar el dinero en tiendas de cosméticos, joyería, ropa y hasta ropa deportiva.

Desde abril elementos de la DEA rastrearon el traslado de dinero en efectivo por parte de narcotraficantes desde el sureste hasta la costa oeste del estado hasta detener a dos vehículos que llevaban en el maletero tres cajas de cartón que contenían $1.7 millones de dólares en efectivo. A finales del mes de abril la agencia también frustró un operativo en donde las organizaciones criminales pretendían realizar una compra venta de mercancía donde fueron decomisados $1 millón de dólares y 30 kilos de cocaína.

