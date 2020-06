Diplomática de RD en Uruguay tilda de “parásitos” y vividores a dominicanos que viven en EEUU

“El dominicano se va a Estados Unidos a vivir de ayudas, de cupones de comida, viviendas destinadas para los más vulnerables...", fueron parte de las expresiones de Sonia Vargas en Facebook

La Ministra Consejera de la República Dominicana en Uruguay, Sonia Vargas, volvió a emprenderla en redes sociales contra los compatriotas residentes en Estados Unidos haciendo referencia a la poca cantidad de dinero que, supuestamente, envían en remesas al país caribeño.

“Ellos mandan 20 dólares me dice una joven que trabaja en Vimenca. Multiplicado por la cantidad que vive allá. Ella me hizo el cálculo”, habría compartido la funcionaria en su cuenta de Twitter según citada por el medio Almomento.net.

La supuesta cadena de ataques por parte de Vargas contra los dominicanos en EEUU inició esta semana cuando hace unos días indicó, mediante su cuenta de Facebook, que éstos se la viven “parasitando en país ajeno” y recibiendo ayudas gubernamentales.

“El dominicano se va a Estados Unidos a vivir de ayudas, de cupones de comida, viviendas destinadas para los más vulnerables, y critica su país, porque salen a dar comida, y el gobierno a tender su mano a los que más necesitan, #MalditaDobleMoral, #ParasitandoEnPaisAjeno”, habría compartido la diplomática en la red social.

Las expresiones de Vargas provocaron el repudio de algunos representantes de la comunidad dominicana en Nueva York como el poeta y director de la Feria del Libro de Queens, Juan Nicolás Tineo, quien declaró: “Estimada Sonia, me parece que tu comentario es exceso. El que tengas oportunidad no te da derecho a ofendernos porque vivimos fuera. Tanto aquí como allá la gente hace lo que quiera. A mi alrededor no conozco esos a quienes identificas”.

En un comentario en su cuenta de Facebook, el académico agregó: “Exigimos que se nos respete. También, los dominicanos en la diáspora somos prietos, morenos, negros o mulatos enfrentados al racismo tanto aquí como allá. El comentario de Sonia se identifica con los ideales racistas expuestos por Jeff Sessions (exfiscal general de los Estados Unidos), quien considera que los “dominicanos vienen a USA sin habilidades que beneficien al país”.

La poeta Yolanda Hernández, fue otra de las que se expresó en la red en contra de lo que consideran una campaña de descrédito contra la comunidad dominicana en EEUU.

“La verdad, mi gente, que hay que leer u oír cosas. ¿Por qué la rabia al leer semejante desafuero?. Porque fue escrita por una dominicana que ha tenido a su cargo la dirección de una cartera en el gobierno dominicano, que es graduada y ejerce como abogada, una diplomática, una dominicana que pudiera ser una gran líder, una digna representante de nuestra comunidad dominicana (no le conozco personalmente, pero era la imagen que tenía de ella). Esta mañana me despierta este generalizado escrito publicado en su muro. “El dominicano” encabeza su mensaje, porque como ella vino de Marte. Me puedo imaginar que si viniera de otro país, se expresaría de igual forma. A menos que la aberración o la animadversión sea solo con los dominicanos. Más del 99% de los dominicanos que conozco, han venido en las mismas circunstancias que usted, señora Sonia. Buscando una vida mejor. Dominicanos trabajadores, gente de progreso, no ‘”parásitos” como usted los llama (me acaba de dar un vuelco el corazón de tanta la rabia e indignación), hoy hablo por todos esos dominicanos, que usted llama parásitos”, expresó la escritora.

Tras el revuelo causado por su publicación, Vargas no se ha expresado públicamente.