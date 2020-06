Tras angustioso rescate, joven murió buscando un objeto caído al río Hudson en Manhattan

Tres samaritanos saltaron al río Hudson anoche en un esfuerzo por salvar a un joven que no conocían al escucharlo gritando pidiendo ayuda, dijeron testigos.

El joven de 20 años fue sacado más tarde del agua por la policía y llevado al Lenox Health en Greenwich Village, donde sufrió un paro cardíaco y luego murió.

Un video grabado con un teléfono celular mostró el dramático intento de rescate en el muelle 46 en West Village, mientras el trío de buenos samaritanos intentaban salvar al joven.

Los bomberos dijeron que el incidente ocurrió alrededor de las 8:30 p.m.. La víctima pudo haberse metido en el agua para recuperar algo que dejó caer.

El occiso no identificado entró en el río para rescatar un disco o frisbee con el que había estado jugando con otras personas, según la policía.

“Saltó, estaba gritando, pero todos pensaron que la estaba pasando bien”, dijo a NBC News la testigo Mazzia Anouna, quien estaba en el parque Hudson River cuando vio al joven saltar al agua. “De repente se puso peor y peor, y parecía que estaba entrando en pánico”.

Los tres hombres que trataron de ayudar eventualmente necesitaron ayuda de un bote de rescate de FDNY. Ninguno requirió atención médica.

Cell phone video showed the dramatic rescue attempt off Pier 46 in the West Village, as the trio of Good Samaritans dove in after people nearby said they heard a man in distress in the waterhttps://t.co/2XVeG7ZKxX

— NBC New York (@NBCNewYork) June 12, 2020