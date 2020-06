Tras recibir cinco golpes ilegales, Jessie Magdaleno gana en Las Vegas y va por el título pluma

El peleador de sangre mexicana tuvo una noche de mucho sudor contra el incómodo dominicano Vicente

La segunda noche de boxeo en la semana en Las Vegas luego de tres meses de inactividad por la pandemia estuvo literalmente llena de golpes bajos.

El peleador mexicoamericano Jessie Magdaleno se colocó en la antesala de disputar el campeonato mundial pluma con un triunfo sobre Yenifel Vicente, quien fue descalificado en el round 10 luego de propinar su cuarto golpe bajo y quinto golpe ilegal de la pelea.

En total, al dominicano Vicente le fueron restados cuatro puntos de parte del réferi Robert Byrd.

En el cuarto asalto, Vicente golpeó a Magdaleno bien abajo del área del cinturón, y cuando el púgil de Las Vegas bajó la guardia por el dolor, su oponente lo castigó con una fuerte derecha a la cabeza para enviarlo a la lona ante la lenta reacción del réferi, que a continuación le dedujo dos puntos al agresor.

Two points were deducted from Yenifel Vincente for this low blow and follow up punch. #MagdalenoVicente pic.twitter.com/9W8Sclrhgv — ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 12, 2020

Magdaleno, quien subió al ring con los colores de la bandera mexicana en los costados de sus pantaloncillos, mejoró a un récord de 28-1 (18 KOs), mientras el dominicano Vicente quedó con 36-5-2.

Aunque los golpes ilegales marcaron el pleito, Magdaleno logró poner a Vicente en la lona dos veces, una en el primer asalto y luego en el quinto.

FAST START FOR EL PELIGROSO 😬 Jessie Magdaleno catches Yenifel Vicente and puts him on the canvas in a flash.#MagdalenoVicente | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/JQJihW0pdf — Top Rank Boxing (@trboxing) June 12, 2020

The low blows from Vicente made the waves, but Jessie Magdaleno had plenty of big moments Thursday night, including his second knockdown of the fight, coming late in the 5th round. 👀 #MagdalenoVicente pic.twitter.com/LP4h3xWZqA — Top Rank Boxing (@trboxing) June 12, 2020

“Fue un peleador incómodo. Es un veterano duro. Me quito el sombrero. Él sabía lo que estaba haciendo. Su idea era pegarme abajo”, comentó Magdaleno a ESPN, cadena que transmitió la función igual que la del martes en lo que significó el regreso del boxeo a Las Vegas.

“No iba a dejarlo que se me subiera a la cabeza. Mantuve la compostura, obtuve el triunfo y vamos a la siguiente”, agregó el peleador de 28 años de edad.

Magdaleno, que está ranqueado como retador No. 1 del Consejo Mundial de Boxeo en la división de los pluma, dijo que ahora quiere enfrentar a Gary Russell Jr., quien es el monarca del CMB.

