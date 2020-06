VIDEO: CJNG amenaza a rivales y a quienes se metan con mujeres y niños

Los sicarios del CJNG mencionan a autoridades, entre ellos a un gobernador en México

En redes sociales circula un video en la que aparecen narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quienes acusan a autoridades del estado de San Luis Potosí, en México de apoyar al Cártel del Golfo (CDG) y al Cártel del Noreste (CDN).

En el narcomensaje, además se deslindan de estar detrás de la ola de violencia que aqueja a la entidad y aseguran que no son ellos quienes se han dedicado a cometer una serie de asesinatos ni extorsiones.

#OJO #SanLuisPotosi Cártel Jalisco Nueva Generación "#CJNG" donde acusa a José Guadalupe Castillo Celestino líder del Cártel De Los Ministeriales de venderle la plaza al Cártel Del Golfo #CDG, Cártel De Los Alemánes "#CDA" y al Cártel Del Noreste "#CDN". Vídeo 01 Vía #RS pic.twitter.com/RfpbaDCNkh — La Voz Del Pueblo ( Oficial ) (@LPueblo2) June 12, 2020

“Ciudadanos potosinos somos Cártel Jalisco Nueva Generación, mediante este comunicado les informamos que en los últimos dias se han suscitado diversas ejecuciones de gente en la capital del estado, nosotros nos desvinculamos de estas acciones, nosotros no secuestramos, no robamos, no cobramos cuotas o matamos gente inocente por ello les hago saber lo siguiente, San Luis Potosí, sufre una inestabilidad económica y política, su estructura de seguridad está llena de personal vinculado al cobro de cuotas, abuso de autoridad, extorsiones y venta de droga, esta estructura, es conocida como ‘el Cártel de los Ministeriales‘, encabezadas por su más alto mando, José Guadalupe Castillo Celestino y sus fieles agentes como su compradre el Bolillo, el subdirector Daniel Pato, el Kiko, el Fuerte, Miki, Agueca, Marcelo, Caballero, Iván Muralla y Venegas, todos ellos actuando de manera cobarde, cobrando plaza, abusando de la gente y entregando a pequeños independientes que les pagan plaza. Celestino, sabes perfectamente que nosotros no desatamos la guerra en la capital, mejor deberías explicar a las diferentes dependencias del gobierno las nuevas alianzas que hiciste con los golfos y norestes, mediante tu pacto con el Cártel de los Alemanes“, asegura la voz en el audio.

#OJO #SanLuisPotosi 🎥

El Cártel Jalisco Nueva Generación "#CJNG" acusa a José Guadalupe Castillo Celestino líder del Cártel De Los Ministeriales de venderle la plaza al Cártel Del Golfo #CDG, Cártel De Los Alemánes "#CDA" y al Cártel Del Noreste "#CDN". Vídeo 02 Vía #RS pic.twitter.com/QWktvMk48o — La Voz Del Pueblo ( Oficial ) (@LPueblo2) June 12, 2020

En un segundo audio acusan a José Guadalupe Castillo Celestino de haber permitido el ingreso de las ya mencionadas organizaciones del crimen y que es por ello las muertes que se han registrado en las últimas semanas en la capital del estado, e incluso acusan al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras.

Además lanzan amenazas en contra de delincuentes “comunes” y los otros cárteles a quienes les piden no meterse con mujeres y niños.

Llama la atención la edición con la que el audio fue editado además de lo bien que habla ante el micrófono, la persona que grabó el audio. Hasta el momento las personas mencionadas en los audios no se han expresado ante dichas acusaciones.

