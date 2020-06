La razón por la cuál Lupillo Rivera no cree que su ex Mayeli Alonso haya sufrido de abuso sexual

El cantante se niega a creerle a su ex

Lupillo Rivera y su ex esposa Mayeli Alonso están envueltos en tremenda polémica. Esta última enfrenta una demanda por parte de su ex socia Daisy Cabral. Alonso ha hecho varias declaraciones de porque se terminó su sociedad y la ex del hermano de Jenni Rivera dijo que fue a raíz de que la pareja de Cabral la asaltó sexualmente.

Sin embargo, Lupillo no cree en esa versión de Mayeli, madre de dos de sus hijos. Al ser cuestionado por el programa “Ventaneando”, Rivera revela la razón por la cual no le cree a su ex esposa.

“Si hubiera sido tan urgente la situación, yo creo que cualquier mujer a estas alturas, especialmente la mujer de hoy en día, inmediatamente hubiera habido un reporte de policía”, dijo el toro del corrido.

La reportera que entrevistaba a Lupillo le dijo que no estaba de acuerdo ya que hay muchas mujeres que se tardan años en poder decir y denunciar la situación.

“Hace 20 años las mujeres eran muy diferentes”, dijo Lupillo en respuesta. “Las mujeres de hoy en día son mujeres fuertes, son mujeres emprendedoras y las mujeres salen porque tienen fuerza. Entonces yo sé que inmediatamente hubiera hecho el reporte”.