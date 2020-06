Ana Brenda Contreras podría ser la doble de Maluma

La famosa actriz también cree que se parece a Aladdin

Al igual que muchos famosos, Ana Brenda Contreras se sumó a un reto viral que consiste en usar una aplicación para mostrar cómo serían en el sexo opuesto y aunque la mayoría de los resultados de los demás han sido divertidos, los de ella la dejaron pensando seriamente que podría ser la copia de Maluma.

A través de sus Instagram Stories, la actriz compartió diversas fotografías con su look de hombre y en una de ellas sí se aprecia un enorme parecido físico con el colombiano, por lo que no dudó en insinuar que no tendría problemas en cubrirlo en conciertos o firmas de autógrafos por si acaso él no se pudiera presentar.

“Lo mío hubieran sido las novelas turcas o de plano me hubieran conocido como un reggaetonero y Maluma no sería Maluma”, escribió Ana Brenda junto a la imagen en la que mostró su versión del cantante, la cual acompañó con el tema “Felices Los Cuatro” de fondo musical.

Por otro lado, la protagonista de la telenovela “Por Amar Sin Ley” subió más imágenes en las que dijo estar sorprendida debido a que tenía ciertos rasgos árabes, por lo cual no dudó en que sería la persona ideal para interpretar a Aladdin en una obra de teatro y reveló que sus fans quedaron tan fascinados con su imagen masculina que cree que tendría más éxito para ligarse a alguien como hombre que como mujer.

