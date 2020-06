En NYC, sin público, con jugadores confinados y los mismos premios millonarios: Así se jugará el US Open 2020

Tres semanas y media a partir del 19 de agosto que reactivarán el circuito mundial de tenis... con muchas restricciones

NUEVA YORK – El US Open 2020 será el primer gran torneo de tenis que se celebrará desde que surgió la pandemia de coronavirus. La USTA (United States Tennis Association) ha logrado organizar el evento y mantenerlo en las fechas originales, del 31 de agosto al 13 de septiembre. El torneo tendrá lugar en la sede habitual, el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King en Flushing Meadows, Queens. Pero tendrá lugar a puerta cerrada, sin público en las gradas.

Durante una teleconferencia para presentar los detalles del nuevo US Open, la USTA utilizó el apoyo de Serena Williams, que envió un mensaje en el que aseguró que participará en el torneo. Además, la nueva presidenta del US Open, Stacey Allaster, reveló que la tenista estadounidense instaló en su casa una pista del mismo material que las del torneo y que ya estaba entrenando. Mientras, muchos otros jugadores han expresado sus dudas sobre la vuelta de la competición –como Rafael Nadal y Novak Djokovic–. Y Roger Federer se someterá a una cirugía y no jugará el resto del año.

A message from 6x champion @serenawilliams: pic.twitter.com/nBku5heoJv — US Open Tennis (@usopen) June 17, 2020

Éstas son algunas de las peculiaridades que tendrá el US Open 2020:

– El Masters 1000 de Cincinnati (Western & Southern Open) se celebrará también en Nueva York la semana previa, del 19 al 28 de agosto.

– Los cuadros de hombres y mujeres del US Open tendrán 128 jugadores, como siempre: 120 clasificados por ranking y 8 invitados por “wild cards”.

– Los cuadros de dobles masculino y femenino tendrán 32 parejas cada uno (normalmente son 64).

– Las categorías de dobles mixtos, juniors y tenis en silla de ruedas no se llevarán a cabo en el US Open 2020.

– La USTA entregará $60 millones de dólares en premios en los dos torneos (US Open y Masters 1000), prácticamente lo mismo que el año anterior. Los premios en las competiciones principales se mantienen.

– La USTA calcula que los ingresos del torneo caerán un 80% por celebrarse sin público.

– La prensa no podrá acceder a las instalaciones, salvo el personal mínimo para retransmitir los partidos por televisión.

Logística para los jugadores

– El torneo ha estado en contacto con el gobierno de Estados Unidos para asegurar que todos los jugadores internacionales puedan viajar a Nueva York, independientemente de las restricciones de viaje actuales, aseguró Allaster.

– Los jugadores se alojarán en dos hoteles, uno de ellos el nuevo hotel TWA del aeropuerto JFK. Cada jugador tendrá dos habitaciones para meter hasta 3 personas más de su equipo. Pero si algún jugador quiere quedarse en una casa privada, se le dará la opción a través de un realtor del US Open. Esa casa estará fuera de Manhattan, y allí sí podrían quedarse con un grupo mayor de personas de su equipo.

– Todos los jugadores y miembros de su equipo tendrán que hacerse el test del COVID-19 a la llegada al US Open y luego una vez a la semana, según explicó Brian Hainline, doctor oficial del US Open. Si los jugadores se salen de la “burbuja” creada entre el hotel y Flushing Meadows, tendrán que volver a hacerse el test.

– Si un jugador da positivo a un test, no debería afectar al resto –según Allaster– porque se guardará la distancia social tanto en las instalaciones como en los hoteles.

– La plaza central del Centro de Tenis se convertirá en un “sports center” que los jugadores podrán utilizar para hacer otros deportes y actividades.

– Los partidos tendrán menos jueces de línea. Se confiará más en la tecnología. También serán menos los recogepelotas.