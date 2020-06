Albert Pujols paga el sueldo de los empleados de los Angels de Los Ángeles en República Dominicana

El pelotero de los Angels de Los Ángeles, Albert Pujols, pagará los sueldos de los empleados de la organización asignados en República Dominicana por los próximos cinco meses, en cantidad destinada que rondaría los $180,000 dólares.

De acuerdo al información publicada por Los Angeles Times, el legendario jugador dominicano entró al rescate salarial de su actual equipo, luego de que el club ligamayorista decidiera hacer recortes en su estructura, incluyendo a los buscadores de talento asignados en territorio dominicano, así como a los entrenadores y demás personal.

NEW: When the #Angels stopped paying their employees in the Dominican Republic this month, Albert Pujols stepped in: https://t.co/zNDdPhUq9h

— Maria Torres (@maria_torres3) June 18, 2020