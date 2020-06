Julia Nagler: la hermosa novia de Timo Werner, la nueva joya del Chelsea 

El Chelsea anunció hoy la contratación del brillante delantero Timo Werner, proveniente del RB Leipzig en un acuerdo de $67 millones de dólares.

Y el alemán no llegará solo al equipo de Londres, viene muy bien acompañado de su novia: Julia Nagler.

Nagler tiene 23 años, es una estudiante universitaria de Stuttgart, Alemania, y ha sido vista en algunos eventos con Timo Werner.

Timo Werner’s girlfriend Julia Nagler who Chelsea-bound star could bring to London | #CFC 🔵https://t.co/rxb8GHYjBU pic.twitter.com/7kN6Cw7L5a

— Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) June 8, 2020