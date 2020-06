¡Lo contrató por Facebook! Michelle Renaud reveló que encontró al chamán que la casó en redes sociales

La actriz quería algo fuera de serie para su boda

Michelle Renaud se divorció de Josué Alvarado hace casi dos años; sin embargo, su relación de amistad es muy buena, y aunque habla muy poco de su vida privada, revela que fue ella quien se dio a la tarea de encontrar a la persona que ofició su enlace matrimonial y lo logró en el lugar menos sospechado: las redes sociales.

Durante un segmento del programa “D Generaciones”, el cual conduce, la actriz señaló que ella quería que la ceremonia fuera algo especial y simbólico en vez de hacer todo lo típico, pero se le estaba acabando el tiempo, hasta que finalmente se encontró a una líder espiritual que era justo lo que buscaba para ese momento.

“Yo me quería casar con la ayuda de un chamán, pero uno de verdad, aunque muchos de mis invitados no lo consideraban real, y sí teníamos que hacer todo rápido porque para ese momento yo ya traía a mi niño adentro. Me metí a un grupo de Facebook y les pregunté que si alguien me podía casar y me contestó una señora, la contacté y ella fue la que terminó oficiando mi ceremonia”, dijo Michelle.

En otros temas, la protagonista de la telenovela “Hijas De La Luna” señaló que diario le llegan miles de solicitudes de amistad en sus redes sociales y que cuando no acepta a alguien se pone a revisar sus perfiles para asegurarse de que no haya algo malo, pero muchas de esas personas, con tal de que les haga caso, le mandan fotografías íntimas.