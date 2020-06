¿Qué es la dieta 5:2? Cómo puede ayudar a perder peso y beneficiar la salud

Hoy en día la oferta de planes para bajar de peso es inmensa, entre los más populares se encuentran aquellos que involucran el ayuno intermitente. Tal es el caso de la famosa dieta 5:2, conoce todos los detalles sobre esta peculiar dieta

Hoy en día existen muchas tendencias para bajar de peso, es uno de los temas que nunca pasarán de moda y que abarca el interés de muchas personas. Un peso corporal sano no sólo tiene que ver con cuestiones estéticas, es clave para prevenir y tratar enfermedades degenerativas. Por supuesto existen unas tendencias más populares que otras, tal es el caso de la famosa dieta 5:2 que hoy en día es considerada uno de esos planes alimenticios que no desaparecerán.

Esta dieta se basa en realizar una especie de ayuno intermitente que en sus inicios se hizo popular por el locutor británico Michael Mosley y el presentador nocturno Jimmy Kimmel. Después diversos especialistas en nutrición empezaron a avalar sus beneficios, entre los que se ha destacado por sus cualidades para disminuir el riesgo de padecer enfermedades crónicas y promover una significativa pérdida de peso a largo plazo. Teniendo en cuenta que el ayuno se ha relacionado directamente con la longevidad este plan alimenticio ha demostrado tener efectivos resultados en algunas personas, aunque también cabe mencionar que no es para todos.

¿En qué consiste la dieta 5:2?

Esta dieta esta basada en los principios del ayuno y se basa en comer alrededor del 25% de las necesidades calóricas diarias (esto representa aproximadamente entre 500 y 600 calorías), en dos días de ayuno programados y los otros cinco días se come de manera normal. Es muy normal que los seguidores de este tipo de dieta intercalen los días de ayuno, es decir procuran que no sean días consecutivos por ejemplo: programan sus días de ayuno los lunes y los jueves.

La realidad es que existen diferentes formas de vivir los días de ayuno, existen algunas personas que lo llevan al extremo y consumen cero calorías (normalmente sólo consumen líquidos). Mientras que otros imponen restricciones alimentarias para los días sin ayuno, es usual que se acostumbre seguir una dieta cetogénica rica en grasas. Se podría decir que este tipo de dieta, más bien se trata de establecer ciertos límites en los horarios en los cuales está permitido comer. Sin embargo cuando se profundiza sobre el tipo de alimentos que permitidos, no existen como tal restricciones siempre y cuando los días de ayuno se mantengan dentro de los límites calóricos. Existen algunas recomendaciones que facilitan el camino y agilizan los resultados:

En los días de ayuno se acostumbra consumir alimentos bajos en calorías y muy nutritivos . Entre los principales alimentos recomendados se encuentran abundantes frutas y verduras, pescados, carne magra , pollo, huevos , sopas ligeras y sin lácteos, todo tipo de bebidas naturales y sin calorías como es té, café, infusiones, agua natural y aguas frutales.

Los cinco días en los que no se realiza ayuno son igual de importantes, se recomienda seguir una dieta equilibrada que se destaque por el consumo de alimentos frescos y de temporada, como los cereales integrales, semillas, frutos secos, grasas saludables y mucha fibra. Evita el la ingesta de comidas procesadas y rápidas. Es importante establecer horarios, tanto para los días de ayuno como para los días normales. Es mucho más fácil volverlo un hábito.

Los beneficios de la dieta 5:2 dependerán de muchos factores y de las circunstancias de cada persona, lo que es un hecho es que el ayuno intermitente limita las oportunidades de comer y es una buena manera de adquirir disciplina y fuerza de voluntad. Lo más importante es comer saludable y procurar un déficit calórico a lo largo de toda la semana, siendo más estrictos en los días de ayuno; sin embargo diario se tienen que seguir hábitos saludables y una alimentación baja en calorías.

Resulta indispensable no sólo vigilar la ingesta calórica, es fundamental la calidad de los nutrientes que se consumen dentro del margen de las calorías permitidas; en algunos casos se recomienda complementar con la ingesta de multivitamínicos. Lo cierto es que con la debida supervisión profesional la dieta 5:2 puede tener efectos positivos, ya que promueve una reducción gradual y moderada de las calorías. Complementar este tipo de ayuno con el consumo de alimentos de calidad y ricos en nutrientes, buenos niveles de hidratación y actividad física, puede volverse un estilo de vida que conduce a una pérdida de peso sostenida y duradera.