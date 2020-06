Los hermanos Alan y Mark Tacher comparten emotivo reencuentro en televisión

Se divirtieron como niños al estrenar el nuevo programa "Inside Tacherman", conducido por uno de ellos

El estar separados geográficamente no fue un impedimento para que Alan y Mark Tacher tuvieran un emotivo reencuentro después de algún tiempo de no verse y ahora que el actor ha iniciado un nuevo proyecto profesional, aseguró que no había nadie mejor para darle la patadita de la buena suerte que su hermano mayor.

El conductor de “Despierta América” fue el invitado de honor del primer programa de su hermano “Inside Tacherman” y juntos realizaron algunas dinámicas en las cuales se pusieron a recordar algunas anécdotas de su infancia, a pensar cómo serían las cosas si se convirtieran en objetos inanimados e incluso a destapar algunos secretos íntimos.

En uno de los juegos, Alan le preguntó a Mark qué haría si fuera mujer, a lo que él dijo con sentido del humor que lo besaría todo el día. Asimismo, tomó la oportunidad para preguntarle si duerme vestido o desnudo y si se atrevería a volverse padre soltero y él contestó que no, pues no cree tener la capacidad de cuidar a un bebé.

El momento emotivo del show fue cuando Cristina Bernal, esposa del presentador, se hizo presente en la pantalla para dedicarle unas emotivas palabras a su marido y darle las gracias por acompañarla tanto en los momentos buenos como en los malos. Para finalizar, los hermanos dejaron abierta la posibilidad de trabajar juntos en un futuro.