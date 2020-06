Arrastran a anciano y rompen su rodilla durante robo en El Bronx

La policía de Nueva York está buscando al hombre que lanzó al suelo y arrastró a un anciano de 80 años mientras le robaba su mochila en Fordham Manor, El Bronx.

NYPD compartió un video del asalto y el robo que muestra al sospechoso atacando al hombre mayor, pero la víctima se resiste y cae al suelo.

Luego el ladrón arrastra al hombre hasta que finalmente lo suelta. El sospechoso huyó con la mochila hacia el este por la calle 199. El anciano sufrió un corte en la rodilla derecha.

El robo ocurrió el 7 de junio a las 7:40 a.m. frente a 246 East 199th St, precisó Fox News.

En los últimos días ha habido varios reportes de ataques a ancianos en calles y el Metro de la ciudad, y en uno de ellos una mujer de 64 años falleció después de quedar en coma tras ser violada y golpeada en Harlem por un hombre con historial penal.

Nadie ha sido arrestado por este último incidente. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

An 80-year-old man was dragged and robbed in the Bronx. Police are searching for the suspect.

