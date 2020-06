Jóvenes y fans de K-Pop contribuyeron a la baja asistencia a mitin de Trump

El equipo de campaña no sabe cómo justificar la poca convocatoria

Brad Parscale, presidente de la campaña de reelección de, presidente Donald Trump, publicó en Twitter la semana pasada que tenía una solicitud de un millón de boletos para el mitin del mandatario en Tulsa, Oklahoma, pero la asistencia fue mucho menor.

Se esperaba incluso que hubiera grandes multitudes afuera del Centro BOK, por lo que se prepararía un escenario que permitiera un discurso dentro y fuera del inmueble. No fue necesario. El recinto logró apenas poco más de la mitad de su capacidad.

Cientos de usuarios adolescentes de TikTok y fanáticos del K-pop dicen que son responsables de que no acudieran miles de personas, debido a que reservaron espacios que nunca utilizaron.

Los fanáticos de los grupos de música pop coreana afirmaron que pidieron a sus seguidores en redes sociales solicitar lugares, luego de que la campaña del presidente Trump publicara los teléfonos el 11 de junio.

Miles de usuarios publicaron tuits y videos afirmando que pidieron ingresar al mitin, pero no pudieron asistir, aunque en realidad no tenían planeado hacerlo.

Tim Murtaugh, un portavoz de la campaña de Trump, dijo que uno de los motivos de la baja asistencia fueron manifestantes, quienes impidieron a los partidarios ingresar al recinto, pero no demostraron dónde hubo esas supuestas manifestaciones.

Parscale criticó a los fans de K-Pop, a quienes llamó “trolls”, por atribuirse el fracaso de asistencia al mitin.

“Los izquierdistas y los trolls en línea están asumiendo como victoria, pensando que de alguna manera afectaron la asistencia al mitin, no saben de qué están hablando o cómo funcionan nuestras manifestaciones”, afirmó Parscale en un comunicado, reportó The New York Post.