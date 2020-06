El mitin electoral de Trump en Tulsa no tuvo la asistencia esperada

Con una audiencia menor a la esperada, el presidente Donald Trump llevó a cabo su polémico mitin en Tulsa, Oklahoma, su primer acto de campaña desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

El riesgo de contagio de COVID-19 no detuvo a los seguidores que llegaron hasta el BOK Center en el centro de Tulsa. Pese a que eran menos de los 19,000 que podían acceder al recinto, no se observó que mantuvieran distanciamiento social. Tampoco se les vio usando mascarilla, la cual no era obligatoria para ingresar al lugar.

Birdseye view of the more than half-empty Trump rally… pic.twitter.com/4JtbdCQpoO

Una residente de Tulsa que asistió al evento reconoció que la organización le pedía a las personas que usaran mascarilla antes de entrar al recinto, pero que eran libres de sacársela una vez adentro.

“Creo que los CDC y los demócratas están agrandando el virus. No estoy segura que una mascarilla vaya a protegerte”, dijo Barbara Baccari, de 59 años, a NBC News.

“Lo que estamos viendo en este mitin es una negación muy abierta” de que el coronavirus todavía representa un peligro para la salud, dijo el doctor Irwin Redlener, director del Centro Nacional de Preparación para Desastres de la Universidad de Columbia, a MSNBC.

The Trump campaign said recently that over one million tickets were requested for the Tulsa rally, the first rally in months due to covid-19.

Trump proclaimed that there wouldn’t be an empty seat.

I’ll let this video inside the rally speak for itself. pic.twitter.com/se6er6j49m

— Elizabeth Thomas (@lizzkatherine_) June 20, 2020