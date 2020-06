Búsqueda de soldado Vanessa Guillén se concentra en un río en los últimos días

Autoridades y grupos de búsqueda llevan dos días de pesquisas en el área del río Leon en el caso de la soldado Vanessa Guillén, quien está desaparecida desde abril.

Unos 30 voluntarios se sumaron a agentes del Departamento de Seguridad Pública y del Departamento de Parques y Vida Salvaje. La operación es coordinada por el Comando de Investigación Criminal del Ejército en Fort Hood.

Una pista llevó la investigación a ese sector desde el domingo, según la estación de TV KCEN.

“Sabemos que esto es un proceso de eliminación”, dijo Tim Miller, director de la organización Texas Equusearch, que auxilia las labores de búsqueda. “La pista nos llevó aquí, quizá no haya nada, pero es una área que necesitamos eliminar. Puede que no haya nada, pero sabremos que es un lugar donde ella no se encuentra”.

SEARCH UNDERWAY: A search is happening right now near the Leon River. CID along with Texas Rangers and Texas Equusearch were involved in the search, according to Tim Miller with Equusearch. Miller did not give the reason for the search, only saying they had reason to be there. pic.twitter.com/RjZzva252H

— Cole Johnson KCEN (@ColeJohnsonTV) June 22, 2020