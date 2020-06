¿La dieta del huevo hervido ayuda a perder peso?

La dieta del huevo hervido se ha vuelto una popular tendencia para bajar de peso, se basa en una baja ingesta de carbohidratos, azúcares y calorías. Es un plan de alimentación que garantiza perder 11 kg en solo 2 semanas, conoce todos los detalles

Bajar de peso es uno de los temas que nunca pasarán de moda, es por ello que ha dado pie a todo tipo de tendencias, planes alimenticios, remedios y productos. La realidad es que si quieres perder peso existen todo tipo de maneras de lograrlo, en los últimos años la dieta del huevo duro o hervido se ha popularizado como uno de los planes más efectivos para perder de peso rápidamente.

Como su nombre lo indica y a grandes rasgos esta dieta se basa en comer varias porciones de huevo hervido o duro a lo largo del día, en complemento con el consumo de otras proteínas magras, vegetales sin almidón y frutas bajas en carbohidratos. Lo que sucede es que diversos especialistas en nutrición, si bien aprecian lo bien estructurado del plan y afirman sus beneficios para impulsar la pérdida de peso; también lo consideran algo restrictivo y difícil de seguir. Es por ello que te presentamos todos los detalles sobre esta popular tendencia para bajar de peso.

¿Qué es y cómo surge la dieta del huevo cocido?

La dieta del huevo cocido o hervido es un plan de alimentación basado en un libro publicado por Arielle Chandler en el año 2018, titulado The Boiled Egg Diet: The Easy, Fast Way to Weight Loss. Acorde con la creadora de la dieta el éxito de este patrón alimenticio se encuentra en el bajo consumo de carbohidratos, azúcares y calorías, la cual puede ayudar a perder hasta 25 libras (11 kg) en 2 semanas.

Existen muchas teorías sobre el origen de esta dieta, entre los principales se encuentran muchas teorías que apuntan que proviene de la marina estadounidense, aunque no se tienen pruebas de ello. De lo único que se tiene referencia es la información que se liberó en un estudio publicado en el International Journey of Obesity, en el cual se afirman que consumir dos piezas de huevo al día permite perder 65% más de peso semanal.

Los beneficios de la dieta del huevo hervido:

Los defensores de esta dieta segura que es una de las mejores alternativas para perder peso, sin provocar deficiencias nutricionales en el organismo; ya que proporciona los nutrientes necesarios para estar saludables y estos mismos también se asocian con grandes bondades medicinales. Entre las que se reconoce como un buen plan alimenticio para regular los niveles de azúcar en la sangre, mejora la salud cardiovascular, favorece la visión y fortalece huesos, dientes cabello y uñas.

También es considerado como un buen plan alimenticio para reducir significativamente el consumo excesivo de sal y azúcar, ya que prohibe el consumo de productos procesados y comidas rápidas. Además de una importante restricción en la ingesta de carbohidratos, resulta ser una dieta muy alta en proteínas, rica en grasas saludables y minerales bajos en hidratos, lo que resulta una poderosa combinación para perder peso muy rápido y seguro.

Cómo hacer la dieta del huevo hervido:

La dieta del huevo hervido propone la ingesta de alimentos específicos en cada comida del día y algo que resulta difícil para algunos es que no permite el consumo de bocadillos o colaciones entre comidas.

Desayuno: Comer dos huevos enteros, con una porción de vegetales sin almidón como es el caso de los tomates, la espinaca o los espárragos. Y una porción de frutas bajas en carbohidratos, por ejemplo una toronja.

Comer dos huevos enteros, con una porción de vegetales sin almidón como es el caso de los tomates, la espinaca o los espárragos. Y una porción de frutas bajas en carbohidratos, por ejemplo una toronja. Almuerzo y cena: Deberán consistir en vegetales sin almidón y huevos o una pequeña porción de otro tipo de proteína magra como el pollo o el pescado.

Alimentos permitidos:

Los alimentos permitidos son huevos, proteínas magras y frutas y verduras bajas en carbohidratos.También se permiten bebidas sin calorías, como agua y té o café sin azúcar.

Huevos: El huevo completo o por separado, yemas de huevo y claras.

Proteínas magras: Como la aves de corral sin piel, pescado y cortes magros de cordero, res y cerdo.

Verduras sin almidón: Algunos ejemplos son espinacas, col rizada, arúgula, brócoli, pimientos, calabacín, col rizada y tomates

Frutas bajas en carbohidratos: Como es el caso de los limones, limas, naranjas, sandías, bayas y toronjas

Grasas y aceites: Únicamente están permitidos aceite de coco, mantequilla y mayonesa, todo en pequeñas cantidades.

Bebidas: Bebidas de preferencia naturales como agua, agua con gas, refrescos dietéticos, infusiones, té y café sin azúcar.

Hierbas y especias: Se podrá sazonar los alimentos con ajo, albahaca, cúrcuma, pimienta, romero y orégano.

Nota: Algunas variaciones del plan también permiten productos lácteos bajos en grasa, incluyendo leche descremada y yogur y queso bajos en grasa.

Alimentos prohibidos: