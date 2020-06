Sombrío ambiente electoral en Queens de cara a las elecciones primarias

Este martes a las 9:00 pm cierran las urnas, y aunque en los comicios hay puestos importantes en juego, como la Presidencia del condado y sillas de la Legislatura, potenciales electores desconocen a muchos candidatos

Este lunes 22 de junio, la ciudad de Nueva York inició la Fase 2 de su proceso de reapertura, y en medio del regreso de miles de trabajadores a industrias como las de los restaurantes, peluquerías y oficinas inmobiliarias, los candidatos que esperan conquistar diferentes puestos políticos en las elecciones de este martes, están tratando de convencer al electorado que todavía no ha votado. A pesar de que en calles de vecindarios como Astoria, Jackson Heights y Corona, que albergan a buena parte de la población latina del condado de Queens, se ven algunos carteles alusivos a las elecciones primarias de este 23 de junio, muchos potenciales votantes aseguran no conocer a plenitud todas las contiendas que están en juego.

Más allá de las primarias presidenciales del Partido demócrata, y algunas sillas de la Legislatura que tienen concentrados a los votantes hispanos del condado más diverso de la Gran Manzana, electores como Sara Hernández, confiesan que no saben de otros puestos en disputa.

En particular, los residentes de de Queens deberán elegir al candidato demócrata para ocupar la silla de la Presidencia del condado y el desconocimiento de los candidatos parece reinar entre muchos. Ese puesto se lo disputan Costa Constantinides, Elizabeth Crowley, Anthony Miranda, Donovan Richards Jr. y Dao Yin, quienes esperan suceder a la ex presidenta Melinda Katz, quien dejó su posición tras ser elegida como Fiscal del condado.

“Yo no tenía ni idea que también hay elecciones para el presidente de Queens, y mucho menos sé quienes son esas personas que mencionan”, confesó Hernández, quien no votó por correo, y espera sufragar este martes. “Yo creo que por la pandemia, ellos no tuvieron tiempo ni modos de hacer campaña, entonces le preguntará a amigos míos que saben más de política a ver cuál es mejor para votar”.

El ecuatoriano Ramón Rodríguez, residente de Jackson Heights, también dijo desconocer a los candidatos a la Presidencia de Queens, y aseguró que su único interés será votar por la representante de su distrito.

“Pienso ir a votar solo por la política de mi zona, la asambleísta Catalina Cruz, para que sea reelegida, pero por demás no voy a votar por nadie más, ni siquiera por Bernie Sanders, porque ya no se puede porque Biden ya ganó”, dijo el votante, desconociendo también que aunque el eventual candidato presidencial del Partido demócrata será el exvicepresidente Joe Biden, los electores todavía podrán marcar su elección entre aquellos que se retiraron y que aparecerán en el tarjetón.

Otros como Manuel Ramírez, se muestran todavía más confundidos y aseguran no saber que incluso este martes los puestos de votación estarán abiertos entre las 6:00 a.m hasta las 9:00 pm, a pesar de que a los votantes del estado se les dio la opción de votar por correo para evitar aglomeraciones.

“Yo ya no pude votar porque no mandé el sobre por correo y ya no se puede votar porque este año toca hacer todos los votos por correo”, comentó el mexicano, quien al enterarse de que todavía tiene la opción de sufragar en persona dijo: “el problema es que tampoco sé quienes están compitiendo, entonces mejor no votar si no conozco a nadie de los de la Presidencia de Queens“.

Por la 30 calle de Astoria, y en medio del intenso calor que hacía este lunes, simpatizantes de varios candidatos, entre ellos del concejal Costa Costantinides, quien aspira ser el próximo presidente de Queens, repartían volantes a los transeúntes, pero la gran mayoría parecían apáticos.

“Yo ya voté por correo, y elegí a mi candidato para presidente de Queens, pero sí creo que todavía a los latinos nos falta informarnos más sobre elecciones locales como estas, porque muchos no saben y aunque hay un latino compitiendo (Miranda) muy pocos lo conocen”, dijo el votante de Astoria, quien no accedió a revelar su nombre.

Por otro lado, contrario a la apatía mostrada por varios electores, este lunes se conoció un reporte del Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Oficiales Latinos Elegidos y Nombrados (NALEO), donde se aseguró que se espera que en toda la ciudad, durante estos comicios, más de 1 millón de neoyorquinos latinos ejercerán su derecho al voto, lo que significaría un incremento del 14.6%, con respecto al 2016.

“Los latinos de Nueva York se están convirtiendo en una comunidad cada vez más comprometida cívicamente, especialmente en la ciudad. Con más de un millón de votantes que probablemente participen en las elecciones de 2020, los neoyorquinos latinos harán oír su voz en una de las elecciones más importantes en la historia de nuestro país”, dijo Arturo Vargas, director ejecutivo de NALEO Educational Fund.

Se calcula que el 69% de los votantes latinos están registrados como demócratas, el 8% como republicanos, y el 23% como no afiliado a ningún partido político.

Datos a tener en cuenta

Recuerde que hoy (23 de junio) es el día oficial de las elecciones primarias

Si no recibió la balota electoral por correo o nunca la solicitó y si está previamente registrado, puede votar en su sitio de votación asignado

Los puestos de votación estarán abiertos desde las 6:00 am hasta las 9:00 pm

Para entrar al recinto, debe llevar tapabocas, al igual que su documento de identidad

Para saber cuál es su puesto de votación exacto puede reconfirmar visitando este sitio: https://nyc.pollsitelocator.com/search

Para más información sobre el proceso electoral del 23 de junio próximo, puede consultar la página https://www.elections.ny.gov/VotingRegister.html

Quiénes compiten por la Presidencia de Queens: