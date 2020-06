Alcalde crea ‘task force’ para combatir el uso y venta ilegal de fuegos artificiales en NYC

Durante lo que va de junio, en toda la ciudad de Nueva York han ‘estallado’ las quejas al 311 y al 911 de personas que no pueden dormir por las estruendosas detonaciones de fuegos artificiales a altas horas de la noche y hasta pasadas las 2 de la madrugada. Pero más allá de la bulla que perturba el sueño de los neoyorquinos, esta situación se ha convertido en un asunto de seguridad pública, que ha desatado las alertas de las autoridades y que llevó al alcalde Bill de Blasio a anunciar este martes la creación un ‘Task Force’ (un grupo de trabajo especial) para combatir el uso y venta ilegal de artefactos pirotécnicos.

Videos que han circulado en los pasados días en las redes sociales muestran a grupos en las calles ‘disparándose’ entre ellos con fuegos artificiales, que explotan descontroladamente cerca de ventanas de apartamentos, así como jóvenes lanzándolos contras desamparados que duermen en las calles. Y esto ha causado gran alarma entre los residentes, que en lo que va de mes han realizaron más de 12,000 reportes al 911, lo que son 12 veces más a la cantidad de llamadas recibidas en los primeros seis meses de 2019, según datos del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD).

This is why ya all can’t sleep at night in NYC. #fireworks have really become so annoying lately.

How stupid can you be to fire them at each other? pic.twitter.com/OSgtcaZ2ED

