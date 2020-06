Frutas que te aplacan el hambre y te ayudarán a bajar de peso

Una correcta ingesta de frutas es fundamental para la salud y un aspecto clave para bajar de peso, conoce las variantes con menos calorías, las más ricas en fibra, que mejoran la digestión y combaten la retención de líquidos

El hábito alimenticio de comer fruta siempre será un buen aliado en la salud general, para el sistema digestivo e intestinal y sobre todo pertenecen a uno de los grupos de alimentos más benéficos para nutrir al organismo y potenciar la pérdida de peso. Sin embargo inclusive cuando se trata de fruta uno de los alimentos más saludables y nutritivos en la tierra, surgen mitos y dudas sobre su consumo. Seguramente en más de una ocasión has escuchado afirmaciones como: No comas fruta en la noche, engorda, la realidad es que este tipo de creencias carecen de fundamentos y surgieron en gran parte a que de forma natural las frutas son fuente de carbohidratos y azúcares.

La fruta ni engorda ni es mala para la salud, de hecho es todo lo contrario es una maravillosa fuente de antioxidantes, vitaminas, minerales y fibra, que son esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Inclusive se cuenta con diversos estudios que comprueban las consecuencias de un bajo consumo de fruta, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una de las peores costumbres de salud que se asocia con un aumento en el riesgo de padecer enfermedades crónicas y también incrementa la mortalidad.

Lo cierto es que consumir fruta diariamente es imprescindible para lograr un peso saludable, también es importante saber que existen variantes de frutas que son más bajas en calorías y altas en fibra, que representan la mejor opción para bajar de peso. Conoce la lista de las variantes que se destacan por su poder saciante, su bajo contenido en calorías y que tienen la peculiaridad de mejorar la digestión y sobre todo depurar el organismo.

¿Cuáles son las frutas perfectas para perder peso?

1. Fresas

Las fresas no sólo son deliciosas, son un tesoro nutricional que se destacan por su magnífico poder antioxidante, a la vez contienen muchas vitaminas y minerales que benefician al organismo. En concretos sus beneficios para bajar de peso se deben a sus propiedades depurativas y diuréticas, por lo que gracias a su alto contenido en agua son el aliado perfecto para eliminar la retención de líquidos. A la vez son muy bajas en calorías 100 gramos aportan 33 calorías, es por ello que resultan una de las frutas infalibles cuando se trata de perder peso. Integrarlas en la dieta es versátil y fácil, utilízalas en batidos, para acompañar cereales, avena y yogurt, como colación y en frescas ensaladas.

2. Toronja

Cuando se trata de perder peso la familia de los cítricos no puede faltar y las toronjas llaman de manera especial la atención. Con tan sólo 39 calorías por media pieza, aportan el 65% de la dosis diaria requerida en vitamina C y vitamina A, son consideradas una de las frutas con mayor aporte en fibra, lo que beneficia al sistema digestivo y el peso corporal. También tienen la ventaja de ser un alimento de bajo índice glucémico, lo que se relaciona con grandes bondades para regular los altos niveles de azúcar y colesterol en la sangre. Son una bomba de nutrientes aportan vitamina C, A, B1, B3 y B6 y sobre todo tienen la genialidad de contener naringenina, una sustancia que se relaciona con grandes poderes antioxidantes y antiinflamatorios.

3. Papaya

La papaya es una de las frutas tropicales más famosas, se destaca por su gran tamaño y color anaranjado que la llena de beneficios nutricionales y antioxidantes. Entre sus grandes cualidades para potenciar la pérdida de peso se encuentra que cerca del 90% de su composición es agua, esto le confiere grandes beneficios depurativos, estimula la eliminación de líquidos retenidos y sustancias de desecho; es por ello de lo más popular para combatir estreñimiento y otras condiciones digestivas. Uno de sus beneficios más destacados se debe a su contenido en una enzima única llamada papaína que mejora la digestión de las proteínas y favorece la combustión de las grasas. A la vez su aporte en vitamina C, ácido fólico, potasio, vitamina A, E y K, la vuelve un gran aliado de sistema inmunológico.

4. Manzana

Las manzanas no sólo pertenecen a la lista de las frutas más populares y consumidas, son consideradas un potente aliado para la salud. Entre sus principales beneficios nutricionales se encuentra su alto contenido en un tipo de fibra llamado pectina, que se asocia con efectos positivos para mejorar la digestión y salud intestinal, acelerar el metabolismo y depurar el organismo. Son muy saciantes, una pieza grande aporta 116 calorías y una larga lista de nutrientes esenciales, a la vez se relacionan con efectos positivos para reducir el hambre, los antojos, nutren a la flora intestinal y reducen en colesterol malo.

5. Sandía

La sandía anuncia la llegada del verano, es la fruta perfecta para hacer frente a la temporada de calor y mantenernos bien hidratados. Se destacan por ser una de las frutas más recomendadas en diversos planes de adelgazamiento, esto se debe a que la mayoría de su composición es agua, es por ello que es muy ligera y baja en calorías. Entre sus más destacados beneficios se encuentra su alto contenido en licopenos que le confieren grandes poderes antioxidantes, que se derivan en propiedades depurativas y diuréticas que estimulan la eliminación de líquidos y toxinas retenidas.

6. Melón

Otra de las frutas clásicas del verano, que resulta de lo más amigable para perder peso. Esto se debe a su bajo aporte calórico (una taza de melón aporta 46 calorías), a su alto contenido en agua y maravilloso aporte en fibra, que ayuda acelerando al metabolismo y mejora el proceso de digestión. También es una grandiosa fuente de antioxidantes, potasio, betacarotenos y licopenos, que le confieren cualidades antiinflamatorias que combaten la hinchazón, la retención de líquidos y toxinas.