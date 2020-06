No se rinde: Antonio Mohamed quiere ser el sucesor del ‘Tata’ Martino en la Selección Mexicana

El técnico de Monterrey también quiere dirigir a la Albiceleste

El técnico de los Rayados de Monterrey, Antonio Mohamed, tiene muy claros sus objetivos en el fútbol mexicano y de nueva cuenta se postuló para dirigir a la Selección Mexicana.

En entrevista con Radio Mitre de Argentina, el ‘Turco’ apuntó que tiene dos objetivos muy claros a nivel de selecciones.

“Me gustaría dirigir la Selección Argentina o la Selección Mexicana para después de Qatar 2022. Si el “Tata” Martino no sigue, sería un objetivo“, indicó el estratega.

"Me gustaría dirigir la selección Argentina o la selección mexicana. Si el "Tata" Martino no sigue, sería un objetivo"

Pero este no es el único objetivo que tiene Mohamed, también apuntó que aunque por el momento no desea regresar a su país, en el futuro quiere formar parte de Huracán, el club que lo vio nacer.

“Quiero ser presidente de Huracán, en mis últimos años de vida quiero devolver al club lo que me dio. Soy un enfermo hincha de Huracán y en algún momento me tocará o no serlo dependerá del voto de la gente”, declaró.

Asimismo, habló de la oportunidad que tuvo de dirigir a Boca Juniors y que finalmente no se concretó.

“No me dio bronca no dirigir a Boca, tenía la ilusión de ir pero no se dio y mi cabeza se enfocó en otro lado. Es importante para cualquier entrenador, dirigir a Boca es como la selección, si se da sería espectacular”, dijo el técnico.

Como entrenador, Antonio Mohamed ha sido campeón de la Liga MX con tres equipos: Tijuana, América y Monterrey, además ganó una Copa Sudamericana con Independiente y con Huracán fue campeón de la Primera B Nacional.