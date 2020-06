Tras elecciones primarias en NYC algunos saborean el triunfo pero no todos cantan victoria todavía

Figuras como Ritchie Torres, quien va a la cabeza por la silla del Congreso del Distrito 15, Jessica González-Rojas, quien parece haber desbancado de la Asamblea estatal a Michael DenDekker y Donovan Richards, punteando por la presidencia de Queens, esperarán a que se cuenten todos los votos por correo que están pendientes

Este martes se llevaron a cabo las elecciones primarias en la ciudad de Nueva York, y aunque algunos políticos ya están cantando victoria, otros deberán esperar con calma para saborear las mieles del triunfo, debido a la novedad de la opción del voto por correo general que solicitaron ejercer cerca de 1.8 millones de neoyorquinos por la pandemia del COVID-19.

La Junta Electoral de Nueva Yok tendrá que realizar el conteo de miles de balotas que fueron emitidas en ausencia, y estos datos no estarán disponibles sino tal vez a finales de junio y principios de julio para que se sepa a ciencia cierta todo el abanico de ganadores.

En contiendas como la de la actual congresista del Distrito 14 de El Bronx y Queens, Alexandria Ocasio-Cortez, donde la joven política arrasa hasta ahora con 27,460 votos, contra su oponente más cercana, Michelle Caruso quien solo cuenta con 7,393 votos, contabilizado ya el 72,6%, la victoria es más que clara.

Panoramas similares ocurren con figuras políticas como la senadora estatal Julia Salazar, quien hasta el momento ha logrado el 76.78% del apoyo electoral de su Distrito 18, en Brooklyn, contra el 14% de su rival Andy Marte. Allí el sabor a la victoria es más que evidente.

Pero en otras contiendas, como la del Distrito 15 del Sur de El Bronx, donde una decena de candidatos se disputaban la silla que deja el saliente congresista José Serrano, tras 30 años en la Cámara de Representantes, el panorama es más apretado.

Hasta el momento el concejal Ritchie Torres va a la cabeza con 12,421 votos, pero tanto el joven político como expertos advierten que es prematuro proclamarse el triunfo todavía, ya que faltan miles de votos por correo para contar y esto pudiera darle opciones a Michael Blake, quien con 7,905 votos, está en segundo lugar. El reverendo Rubén Díaz Sr, del ala conservadora del partido, quien sonaba con fuerza para ganar, al final se desinfló en las urnas.

“No estoy preparado para declarar la victoria hasta que se cuente cada voto, pero incluso si gano las elecciones, lo que importa es el gobierno y entregarle resultados a la gente cotidiana de El Bronx”, aseguró Torres, tras conocer los resultados preliminares. “Sería un honor para mi vida representar a este condado. Es mi casa. No estaría aquí hoy si no fuera por mi madre. El sur de El Bronx está lleno de madres como la mía que han sufrido, luchado y se han sacrificado para que podamos tener una vida mejor. La oportunidad de representar a los trabajadores esenciales de este municipio y las poderosas madres del Bronx sería la culminación de un sueño”.

¿Se repite la historia de AOC?

Con los ojos bien abiertos y cruzando los dedos para que el conteo de las balotas por correo no cambie mucho la actual radiografía electoral, se encuentran la candidata Jessica González-Rojas, quien hasta ahora tiene el 37.03% de los votos. Esta diferencia la ayudaría a desbancar de su silla por la Asamblea estatal a Michael DenDekker, quien tiene el 20.87% de los sufragios y ha estado 12 años en su curul.

El Asambleísta de Brooklyn, Félix Ortiz, aparece en una contienda más cerrada con el 37.8% de los votos, contra su principal oponente, Marcela Mitaynes, con un 30.52% de apoyo electoral.

En el Distrito 16 de Harlem, Jamaal Bowman, con el 61.8% de los votos en persona conquistados sobre el 34.9% obtenidos por el actual congresista Eliot Engel, optó por no esperar el conteo de votos por correo y debido a la amplísima diferencia contra su oponente, declaró la victoria este miércoles. El antiguo director de escuelas se convirtió así en una nueva versión de Alexandria Ocasio-Cortéz, quitando de su silla a Engel, quien ha estado en el cargo por 30 años.

Otra de las contiendas importantes de la Gran Manzana fue la Presidencia del condado de Queens. Allí, el actual concejal Donovan Richard va a la delantera de las votaciones, con el 37% de todo el electorado conquistado, seguido por la exconcejal Elizabeth Crowley, quien le pisa los talones con el 28% de los votos. El concejal Costa Constantinides ocupa el tercer lugar, lejos del triunfo, con 15% y el expolicía Anthony Miranda el cuarto lugar con el mismo porcentaje.

Quien gane la nominación demócrata por la presidencia del condado, deberá enfrentarse en las urnas en las elecciones generales de noviembre para reemplazar la posición que en enero dejó vacía la expresidente del condado Melinda Katz, quien fue elegida fiscal de Queens.

Hay un clamor de cambio

Y al hablar de lo que han significado los resultados preliminares de estos comicios, el analista político Carlos Vargas, aseguró que la mejor lectura que puede hacerse es que hay un clamor de cambio, no solamente por el rumbo político sino tambien a nivel generacional, pues varios de los eventuales ganadores son líderes muy jóvenes.

“Más allá de la nueva dinámica que vimos debido a la votación por correo y la tragedia de la pandemia del coronavirus, en estas elecciones vimos que hay un fervor, un fermento entre el electorado por razones similares a las del 2018, donde se dio en muchos casos un voto de castigo a aquellos que no hicieron bien su trabajo y se movieron más facciones más progresistas y vocales que quieren tomar las riendas e influenciar al máximo la política”, dijo el experto politólogo. “Algo que está claro es que hay mayor participación de candidatos de todos los grupos étnicos, como pasó entre los postulados para la jefatura de Queens y está habiendo un cambio generacional, pues muchos de los posibles ganadores son bastante jóvenes”.

Vargas agregó que otro punto que se nota en estos resultados, es que la gente se inclina más ahora por candidatos que se hagan sentir y se hagan oír.

“Vemos apoyo mayoritario a políticos más vocales y más dispuestos a retar el liderazgo y se confirma que con figuras que mantienen sus puestos como Alexandia Ocasio, Catalina Cruz y Julia Salazar, entendemos que el aumento de la fuerza político hispana sigue viniendo de mujeres”, dijo el analista, advirtiendo que situaciones como el descontento por los abusos a la población negra pudo haber influido en que candidatos de color como Richard en la jefatura de Queens, hayan contado con mayor apoyo, como una manera de respaldar la lucha contra la discriminación.

Asimismo, la analista Lucía Gómez, mencionó que estas elecciones confirman que las comunidades se están organizando más y ha funcionado ese trabajo para obtener mayor representatividad política.

“Desde Alexandriá Ocasio-Cortéz, hay un nivel de organización, de métodos de grupos para organizar a sus comunidades donde la gente ha entendido que es importantísimo votar”, dijo la líder comunal. “La gente quiere cambios, pero gracias a estos niveles de organización ha entendido que si los candidatos no lo vocean, si no son proactivos, no funcionan. La gente quiere ver políticos tomando acción constante y por eso ha perdido la fe en muchos políticos que llevan años en sus puestos sin moverse suficientemente. Antes decían es mejor diablo conocido que malo por conocer, pero ya hay un cansancio de eso en el electorado”.

Gómez agregó que un paso urgente a seguir es la reforma de la Junta Electoral, pues dijo que no solamente enfrentará todo un reto a la hora de contar los votos pendientes por correo que definirán los resultados, sino que necesitan cambiar de pies a cabeza.

“La Junta Electoral tiene ya un problema, el sistema electoral de nosotros está muy anticuado. Necesitamos poner personas que piensen en cambios drásticos en la manera en que se vota y que se busque más acceso a votantes, porque los partidos de los condados quieren estar controlando todo y hay demasiada política en ese organismo”, concluyó la analista.