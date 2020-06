Ydanis Rodríguez promete que dará la gran sorpresa por el Distrito 15 para el Congreso

El actual concejal, de origen dominicano, asegura ser el único candidato que representa a los pobres e inmigrantes de El Bronx, y afirma que luchará por la educación, el empleo, la vivienda y los medios étnicos

Las elecciones por la curúl del Distrito 15 del condado de El Bronx están a la vuelta de la esquina, y dentro del ramillete de candidatos que están peleando con uñas y dientes por conquistar al electorado de una de las zonas más pobres de todo Estados Unidos, está el actual concejal Ydanis Rodríguez, quien afirma con mucha convicción que ganará los comicios.

El inmigrante dominicano, quien presume de sus más de 40 años de servicio trabajando por la comunidad, desde que llegó de su país natal en 1983, en los que ha sido lavaplatos, taxista, maestro, líder social y miembro del Concejo, pide a los votantes que lo apoyen, porque afirma ser “el único que representa a los más pobres y a los inmigrantes”.

“Yo sé lo que es vivir en pobreza, yo sé lo que es tener que estar renovando la Green Card y he sido un líder entregado a luchar por mi gente en todo momennto, por lo que siento cada vez que voy a la calle que vamos a ganar estas elecciones y por fin El Bronx va a empezar a tener otra cara”, dijo el candidato, confesando que muchos de sus oponentes lo han subestimado, y eso a él no le preocupa.

“Cuando dije que iba a correr por el cargo, me decían que no iba a ganar porque mi gente no vota y lo que no saben es que mi geste en ese distrito, no son solamente los dominicanos. Son también los garifuna que se identifican conmigo, los inmigrantes africanos de Mali y Nigeria, los mexicanos, los afroamericanos, los asiáticos. Soy un verdadero defensor de mi gente y no como aquellos que vienen a defender a alguien como Trump que tanto daño está haciéndonos”, agregó Ydanis, advirtiendo que en cuestión de fondos para su campaña ha estado apoyado mayormente por la gente del común.

“El apoyo que tengo es el de cada bloque, el de la gente, de los pequeños negocios que me han ayudado. No recibo dinero de caseros que aparecen en listas de los peores. Yo me he concentrado en trabajar con cada ser humano, con el apoyo de dirigentes de partidos dominicanos de poder y oposición”, destacó el demócrata.

Y al hablar sobre que haría en concreto en caso de ganar la silla que por 30 años ocupó en Washington el congresista José Serrano, quien no quiso buscar esta vez su reelección, Rodríguez mencionó que ya tiene un plan elaborado.

“En mis primeros 100 días, cuando sea electo congresista, voy a crear una fuerza de trabajo para presentar una iniciativa de como acabar con la pobreza en El Bronx desde ahora hasta el 2030, asegurando establecer más recursos financieros y promoveré una demanda colectiva porque el Gobierno ha dejado caer a El Bronx en la pobreza”, dijo el aspirante a congresista. “Además, tengo visión para traer fondos federales, sé como luchar para que se le quiten recursos al presupuesto militar que son de tres trillones y parte de ese dinero se invierta en El Bronx y también voy a pedir al equipo de los Yankees, como buenos vecinos, que estén abiertos a donar el 10 por ciento de sus ganacias para invertirlo en juventud, en deportes, en pequeños negocios”.

Rodríguez de paso mencionó que buscará llevar más tecnología robótica a las escuelas, como ha logrado hasta ahora, construir más viviendas asequibles y ayudar a que los medios étnicos puedan seguir sobreviviendo, con un proyecto que exija que el 30% de los anuncios de las ciudades sean pagados en medios de inmigrantes y comunidades de color.

Sobre las duras críticas que recibió por su plan de rezonificación del Alto Manhattan, Rodríguez dijo: “ninguna rezonificación es perfectas, pero logramos traer desarrollo garantizando millones a escuelas pobres y seguiremos luchando para que esos proyectos no se hagan en zonas donde se desplace a pequeños negocios.

El actual concejal insistió en que será el sucesor de Serrano y dio su palabra para ayudar a cambiar al Distrito 15, como asegura que ha hecho con el Alto Manhattan desde su silla en el Concejo Municipal.

“Sé que mi gente me va a poner en ese cargo, porque van a votar. Eso lo estoy sintiendo en las calles. Vamos a ser la gran sorpresa de estas elecciones, donde han querido manipular las cosas”, comentó Rodríguez. “La mejor encuesta que hay es la que se hizo en febrero del año pasado cuando corrí por el puesto de Defensor del Pueblo y saqué el mayor número de votos en el Distrito 15 por encima de cualquier candidato incluyendo al ganador. Que se prepare El Bronx porque vamos a ganar y vamos a empezar a trabajar para que por fin tengan las cosas buenas que se merecen”.