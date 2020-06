Primarias demócratas tuvieron poca efervescencia de votantes en el Distrito 15 de El Bronx

Aunque este martes durante las elecciones primarias demócratas la soledad fue la constante en la mayor parte de los centros de votación de la Gran Manzana, en un proceso marcado por la pandemia del coronavirus y el voto por correo, en el Distrito 15 de El Bronx se pudo observar una leve efervescencia de votantes en solo dos centros electorales: en la Escuela Pública 33 en la Avenida Jerome y en la sede la Corte Suprema de ese condado.

En este sector del Condado de la Salsa, la contienda electoral demócrata tenía un especial toque latino: Los votantes debían escoger al sustituto del congresista puertorriqueño José Serrano, entre un grupo de 15 candidatos, de los cuales siete son de origen hispano.

Antes del mediodía, la inmigrante dominicana Ana Payán ya había ejercido su derecho al voto en el centro electoral dispuesto en el edificio de la Corte Suprema de El Bronx, en la Avenida Grand Concourse. Prefirió acudir personalmente y obviar los pasos del voto por correo.

En este proceso electoral los votantes recibieron dos papeletas separadas, una para las primarias presidenciales y otra para las contiendas estatales y locales.

“Yo voté rápido pero tuve que pedir ayuda, porque son muchos candidatos y uno se enreda. A mí me gusta venir y ejercer mi derecho de manera personal. No me gusta eso de votar por correo, me parece más confiable hacerlo de manera directa”, explicó la quisqueyana.

Ana nació en Santiago y emigró a Nueva York hace 29 años. En el año 2001 se hizo ciudadana y desde ese momento no ha dejado de dar su opinión en las contiendas del partido azul.

“Aquí en El Bronx los latinos somos una fuerza. Y muchos de los candidatos son dominicanos y boricuas. Los que somos ciudadanos tenemos la opción de votar. Y no nos cuesta nada”, aseveró la isleña.

Se estima que más del 62% de la población electoral del Condado de la Salsa, es de origen hispano, especialmente puertorriqueños, dominicanos y mexicanos.

El boricua Charlie Torres quien trabaja como intérprete de la Junta de Electoral de Nueva York (BOE), narró que por tratarse de unas elecciones internas, generalmente en estos centros se percibe una mayor pasividad de los sufragantes.

“Creo que los latinos, especialmente los más jóvenes, entre 21 y 28 años, gracias a la tecnología tienen más información y están más motivados a participar. Aquí ayudamos hoy a mucha de nuestra gente que necesita apoyo con el idioma y aclaramos sus dudas en español”, reseñó Torres.

La dominicana Mariel Susaña, de 36 años, mientras hacía una pequeña fila de cuatro personas en donde se obligaba al distanciamiento social y el uso de mascarillas antes de ingresar al centro de votación habilitado en la Corte Suprema de ese condado, dijo que siente orgullosa de poder votar.

“Como comunidad, para poder exigir tenemos que expresarnos. De estos procesos depende nuestro porvenir como ciudadanos, que queremos mejores escuelas y mejores hospitales”, opinó Mariel.

Este proceso electoral estuvo antecedido no solo por los cambios en las fechas debido a la pandemia del coronavirus, sino por un cúmulo de quejas entre ciudadanos registrados y líderes políticos, que denunciaron que varias personas recibieron sobres para votar por correo, pero sin balotas en el interior.

Ya en el fragor de la jornada presencial, se conoció que en algunos centros en los cinco condados, los votantes solo recibían una de las dos boletas. Además, que muchos centros abrieron tarde por falta de personal.

Tal fue el caso de la Escuela Pública 65, Mother Hale Academy, en donde algunos votantes indicaron que durante la primera hora y media de la apertura del proceso, sólo estaban repartiendo una de las dos hojas de la papeleta, de acuerdo con la denuncia de Melissa Mark-Viverito, una de las candidatas al congreso por el Distrito 15 de ese condado.

“¿Por qué las comunidades de color son siempre víctimas de este tipo de supresión del voto?”, se preguntó la aspirante, quien además compartió su preocupación por la baja participación de los votantes.

I'm also hearing that for the first hour and a half that PS 65 (Mother Hale Academy) was open, they were only handing-out 1 out of the 2 sheets of the ballot! Why is it that communities of color are always the victims of this type of #VoterSuppression? @BOENYC

— Melissa Mark-Viverito (@MMViverito) June 23, 2020