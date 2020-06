Una jornada más en la cima: el Real Madrid mantuvo el liderato de La Liga al derrotar al Mallorca

Dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y el Real Madrid comenzó con paso firme su defensa del liderato de La Liga con una victoria en casa frente a un Mallorca que creyó, pero sucumbió 2-0 ante una gran definición de Vinicius Junior en el 19 y un golazo de falta de Sergio Ramos en el 55.

Cuarto partido tras el regreso a la actividad y otra vez el francés Zinedine Zidane innovó con la alineación, esta vez con cuatro atacantes. Gareth Bale, Vinicius, Eden Hazard y Karim Benzema en un teórico 4-4-2.

Vinicius hizo bueno un pase filtrado de Luka Modric en el minuto 19 y picó con maestría el balón ante la salida de Reina, dejando atrás los fantasmas de cara a puerta que persiguen a ‘Vini’ desde su llegada a España.

GOLAZO FOR REAL MADRID ❕ Sergio Ramos curls an inch-perfect free kick into the upper left 90 and extends Madrid's lead to 2-0 💥 #RealMadridRCDMallorca pic.twitter.com/OtlxMGMl6D

Sergio Ramos se encargó en el minuto 55 de poner tierra de por medio con un disparo de falta perfecto a la escuadra de la portería defendida por Reina. Colocación y potencia perfectas que impidieron que Dani Rodríguez pudiera recular y saltar para tapar el ángulo.

Goal for Real Madrid ❕

Modric slips a through ball for Vinicius, who chips the goalkeeper and has Los Blancos in front 1-0 💥#RealMadridRCDMallorca pic.twitter.com/oEkEuzWMdE

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) June 24, 2020