Walmart dejará de exhibir la bandera de Mississippi en sus tiendas por su asociación con la Confederación

Walmart ha dejado de exhibir la bandera del estado de Mississippi en sus tiendas, dijo un portavoz de la compañía el martes. “Sabemos que el diseño de la bandera del estado de Mississippi está siendo señalada por varias partes interesadas”, dijo Anne Hatfield, la portavoz de Walmart en un comunicado de prensa.

“Mientras se sigue discutiendo el tema, hemos tomado la decisión de quitar la bandera del estado de Mississippi de la exhibición en su forma actual de nuestras tiendas”.

Hatfield dijo que las tiendas que exhiben banderas estatales “es una práctica común en todo el país”. Sin embargo, la bandera del estado de Mississippi tiene un emblema de la Confederación y ha sido un objeto de un mayor escrutinio en medio de las protestas contra la justicia racial en todo el país y los llamamientos para eliminar los monumentos de la Confederación.

La vocera informó que la compañía retiró la bandera del estado de Mississippi “desde hace un par de semanas atrás”.

El martes el director de la Convención Bautista de Mississippi pidió al estado que cambie su bandera, llamándola como una “una reliquia del racismo y un símbolo de odio”, según lo informó el sitio del Clarion Ledger.

“Creemos que es lo correcto y es consistente con la posición de Walmart de no vender mercancía con la bandera confederada de las tiendas y sitios en línea, como parte de nuestro compromiso de proveer una experiencia acogedora e inclusiva para todos nuestros clientes en las comunidades que servimos”, dijo Hatfield.

En 2015, Walmart eliminó todos los artículos a la venta en línea y en la tienda que promovía la bandera confederada. En 2016 en una petición de la plataforma Change.org se pedía el retiro de la bandera del estado de Mississippi que se ubicaba al interior de un Walmart en Laurel.

Statement from @SEC Commissioner @GregSankey on State of Mississippi flag pic.twitter.com/BR5Ei1l17X

— Southeastern Conference (@SEC) June 18, 2020