Robó un chaleco antibalas a un policía y luego subió una foto con la prenda en las redes: ya ha sido arrestado

Un hombre de 19 años que, según la policía, robó un chaleco antibalas de un vehículo policial en Miami y una mujer de 25 años que arrojó una piedra que hirió a un oficial durante el primer fin de semana de protestas a finales de mayo fueron arrestados el lunes.

El sábado 30 de mayo, un grupo de manifestantes bloqueó la carretera en la parte trasera del Departamento de Policía de Miami tras una protesta pacífica de un día que se tornó violenta al anochecer.

Ethan Moise Berdah, de 19 años, de Miami, y Oriana Virginia Albornoz, de 25 años, de Pompano Beach, fueron arrestados el 22 de junio por incidentes que ocurrieron cerca del Departamento de Policía de Miami.

Los investigadores dijeron que un chaleco antibalas fue robado de un automóvil que tenía las ventanas destrozadas en la parte trasera. Después de que Berdah fuera identificado en las redes sociales con un chaleco que coincidía con el que había robado, los investigadores del FBI y la policía de Aventura se presentaron en la residencia de Berdah. Un informe policial dijo que el adolescente entró en su porche para hablar con los investigadores. Le dijeron que sabían que había tomado el chaleco y querían que se lo devolvieran.

Haitian Rara band leads #AfrikanLivesMatter protest in Miami.

“The only way we'll get freedom for ourselves is to identify ourselves with every oppressed people in the world. We are blood brothers to the people of Brazil, Venezuela, Haiti, Cuba.” – Malcolm X pic.twitter.com/0aOsZigrhY

— Madame Boukman – Justice 4 Haiti 🇭🇹 (@madanboukman) June 20, 2020