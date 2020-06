Critican a Walmart por vender camisetas con la frase “All Lives Matter” en su sitio web

Walmart se está enfrentando a fuertes críticas por vender camisetas que presentan una variación de la frase “Black Lives Matter”, por unas dicen “All Lives Matter,” “Blue Lives Matter,” “Irish Lives Matter” y “Homeless Lives Matter”, de acuerdo con CNN.

Las críticas se dieron en redes sociales, donde los usuarios dijeron que el gigante minorista, supuestamente, se burló del movimiento Black Lives Matter, el cual hace un llamado a la acción contra el racismo y los asesinatos policiales de personas de raza negra en los Estados Unidos.

Esta frase se comenzó a usar por primera vez después del asesinato de Trayvon Martin en Florida en 2012. Actualmente, “Black Lives Matter” ha sido usada por manifestantes de todo el país tras el asesinato de George Floyd a manos de policías en Minneapolis.

Las camisetas que vende Walmart con las diferentes variaciones de esta frase se pueden encontrar en el sitio web Walmart.com. y en la página de Walmart en Canadá.

Someone brought it to my attention that Walmart is selling “All Lives Matters” shirts.

“All Lives Matter” when “Black Lives” matter to EVERYONE! @queennaija pic.twitter.com/7lyQs9iZRF

— Aware (@mcfadden_elaina) June 25, 2020