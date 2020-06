Los estados y ciudades de EEUU que están repartiendo sus propios cheques de estímulo a residentes

Muchas de las entidades utilizan fondos federales en virtud de la ley CARES y los redistribuyen en cheques que empiezan en $500 dólares

Sin la ayuda directa del Servicio de Rentas Internas (IRS) varios condados y ciudades en estados de Estados Unidos han distribuido su propio cheque de estímulo económico para ayudar a las familias más afectadas a raíz de la crisis económica que desató el coronavirus.

En la mayoría de los casos, los administradores de las entidades redirigen el dinero federal asignado mediante la ley CARES a los grupos más necesitados a través de programas que encabezan las autoridades municipales junto a organizaciones sin fines de lucro, como es el caso de California. Algunas de las iniciativas están enfocadas en beneficiar a las personas que han sido excluidas del cheque de estímulo que aún está siendo repartido en virtud de la referida ley aprobada en el Congreso de EEUU.

En ese estado, así como en Skagway, Alaska, y Chicago, en Illinois, se repite la modalidad del pago a beneficiarios de $500 en adelante para ayudarlos a costear las necesidades básicas en vista de los altos niveles de desempleo que persisten en el país.

California

El caso de California es particular, ya que el llamado “Fondo de Alivio y Asistencia para Inmigrantes” se enfoca en indocumentados que no cualifican para los beneficios de seguro por desempleo o para el cheque de estimulo económico que distribuyen las autoridades federales.

Desde el pasado 18 de mayo, los integrantes de este grupo pueden solicitar el beneficio hasta la fecha límite del 30 de junio.

Según los estimados de las autoridades estatales, unas 150,000 familias indocumentadas podrán solicitar la ayuda.

Hasta dos personas por familia pueden ser elegibles para cheques de $500 cada una que están siendo distribuidas mediante tarjetas de débito.

Doce organizaciones de defensa de inmigrantes ayudan a los potenciales recipientes a llenar el formulario, de acuerdo con la página web del Departamento de Servicios Sociales a través de la cual se aplica a la ayuda.

Condado Orange, Florida

En el condado Orange, en Florida, los residentes pueden solicitar un cheque de $1,000 dólares, mientras que dueños de negocios un crédito de $10,000 dólares.

“Orange Cares” es administrado por el condado. El periodo de inscripción inició el 8 de junio y culmina este viernes, 26 de junio.

Los recipientes del dinero son desempleados o quienes han experimentado una reducción de horas laborales debido a la pandemia.

En varias instancias, el periodo de inscripción en el sitio web ha tenido que ser cerrado con anticipación por el volumen alto de solicitudes.

Chicago, Illinois

Desde el 22 de junio, residentes de la ciudad pueden solicitar fondos de $2,000 si cualifican.

El “Fondo de Resiliencia de Chicago” administrado por organizaciones sin fines de lucro, recibió 3,000 solicitudes al quinto día de la apertura del proceso, por lo que al momento, se ha cerrado el proceso de inscripción.

Cabe señalar que la medida solo aplica a residentes que fueron excluidos del cheque de estímulo que distribuye el Servicio de Rentas Internas en conjunto con el Departamento del Tesoro.

“La ciudad de Chicago en colaboración con Open Society Foundations y The Resurrection Project (TRP) lanzó un fondo este 22 de junio. El fondo provee con $1,000 dólares por hogar para residentes elegibles, que incluye, pero no está limitado, a indocumentados, familias con estatus mixto, dependientes adultos y residentes que regresan”, lee un mensaje en la página web de The Resurrection Project.

Skagway, Alaska

En la ciudad de Skagway, algunos de sus habitantes ya comenzaron a recibir pagos individuales en virtud de una resolución municipal aprobada el 4 de junio que establece el Programa de Asistencia de Emergencia y Estímulo Económico para redistribuir fondos federales de la ley CARES.

De los $7.4 milliones asignados a Skagway, la resolución autoriza a la distribución de $1,000 cada mes a cada residente que solicite hasta diciembre.

Los potenciales beneficiarios deben aplicar a la ayuda cada mes por separado.

La emisión de pagos iniciaría el 15 de cada ciclo.

Como requisito de elegibilidad, las personas tienen que documentar que son residentes permanentes y mostrar con recibos parte de la inversión del dinero o las deudas pendientes.

El dinero puede ser utilizado para gastos de vivienda, utilidades, compra de alimentos, misceláneas para el hogar y seguros, hasta para comer en restaurantes.

Texas

El caso del condado Montgomery en Texas está por verse. A principios de mes, los comisionados de la corte del condado aprobaron la partida de $10 millones de dólares para el pago de renta a residentes elegibles, adicional al incentivo de $500 dólares en cheques a dueños de propiedades.

Se suponía que el 9 de junio, el fiscal del condado presentaría una resolución oficial durante una audiencia de los comisionados para la aprobación final del paquete de incentivos. Sin embargo, al momento no se tienen mayores datos sobre el curso de los procedimientos y el visto bueno final.

Cómo saber si en su ciudad dan ayudas focalizadas

La forma más efectiva de saber si un estado o ciudad cuenta con fondos de ayuda específicos es siguiendo las cuentas de redes sociales y los correos de alerta de sus gobernadores y alcaldes.

También puede comunicarse con las líneas de servicio público que apliquen a su demarcación para información y servicios de agencias del Gobierno. En Nueva York, por ejemplo, es el 311.

También es importante que siga las noticias sobre el tema en medios locales. En El Diario de Nueva York y en La Opinión de California, trabajamos información enfocada en ayuda gubernamental que puede aplicarle y cómo solicitarla.