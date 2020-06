Lewis Hamilton llama ‘ignorante’ a Bernie Eccleston después de decir que ‘la gente negra es más racista’

Lewis Hamilton calificó de “ignorante” al ex director de la Fórmula Uno, Bernie Ecclestone, después de que afirmara que los negros a menudo eran “más racistas que los blancos”.

El seis veces campeón mundial de la F1 publicó una serie de mensajes de Instagram, incluidas imágenes de fans racistas que se burlaron de él disfrazados de ‘black face’.

Hamilton escribió sobre los comentarios de Ecclestone, de 89 años: “Maldición, ni siquiera sé por dónde empezar con esto. Es muy triste y decepcionante leer estos comentarios”.

“Tiene mucho sentido para mí ahora que no se dijo ni se hizo nada para hacer que nuestro deporte sea más diverso o para abordar el abuso racial que recibí durante mi carrera.

“Si alguien que ha practicado el deporte durante décadas tiene una falta de comprensión de los problemas profundos que nosotros, como personas negras, tratamos todos los días, ¿cómo podemos esperar que todas las personas que trabajan con él lo entiendan? Todo comienza en la parte superior”.

“Ahora ha llegado el momento del cambio. No dejaré de presionar para crear un futuro inclusivo para nuestro deporte con igualdad de oportunidades para todos”.

And Hamilton also answers Ecclestone comments. He feels "so sad and disappointing". pic.twitter.com/pOpLoG88nR

En una entrevista con CNN, Ecclestone respondió a la campaña Black Lives Matter diciendo: “En muchos casos, los negros son más racistas que los blancos”.

“Estoy en contra de la injusticia para cualquiera, sea cual sea su color. Es importante hacer algo al respecto para empezar”.

Ecclestone admitió que estaba sorprendido de que Hamilton estuviera tan molesto por los fanáticos blancos que se disfrazaban en las carreras el inglés comenzaba su carrera.

You missed the moment where some parts of the crowd were mocking Hamilton by doing monkey chants and wearing black face. pic.twitter.com/12hIc4ppRO

— Omero 🇦🇹 🇸🇩 (@GoonerNail) June 26, 2020