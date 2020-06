En medio de pandemia del COVID-19 la comunidad gay y transgénero tienen triunfos para celebrar

A pesar que la conmemoración de los 50 años de la Marcha del Orgullo Gay será virtual debido al coronavirus, las personas LGBTQ festejarán el reciente fallo de la Corte Suprema que protege sus derechos laborales

Este domingo 28 de junio se conmemoran los 50 años de la Marcha del Orgullo Gay, evento que hasta ahora se había realizado sagradamente año tras año, pero que debido a la pandemia del COVID-19 que azotó a la ciudad de Nueva York, debió aplazarse. Y aunque la cancelación del desfile presencial ha generado tristeza y, hasta desconsuelo, entre miembros de la comunidad LGBTQ, que esperaban conmemorar el gran aniversario por todo lo alto, aseguran que tienen otros motivos de sobra para celebrar.

La meta ahora es hacer cumplir el fallo emitido la semana pasada por la Corte Suprema que determinó que las protecciones federales contra la discriminación laboral, promulgadas desde 1964, también amparan a personas gay y transgénero, una decisión con la que se anotaron un triunfo que la Administración Trump quería rebatir.

Ese es el sentir de la mujer transgénero Denisse Ortega, de 27 años, quien trabaja en un restaurante de Manhattan, y quien asegura que las garantías reafirmadas por el Máximo Tribunal son el mejor regalo que puede haber recibido en el mes del Orgullo Gay.

“No podríamos estar más felices con esta decisión, porque al final se está haciendo justicia y nos están dando el valor que nos merecemos”, aseguró la joven originaria de Ciudad de México.

La mujer trans, más conocida como Salomé, confesó que aunque en general no ha sido víctima de discriminación, ni en el actual restaurante donde trabaja como corredora de comida ni en su trabajo anterior, donde empezó su transición, hace un tiempo vivió en carne propia el rechazo laboral por su orientación sexual.

“Cuando me fui de mi trabajo, antes de encontrar este, fui a un restaurante a pedir empleo y aunque no me dijeron que me lo estaban negando por ser una mujer trans, fue más que evidente, porque el mánager me dijo: ‘no sé, pero estamos buscando otro tipo de persona.Gracias’. Pero ahora con la decisión de la corte creo que ya lo van a tener que pensar dos veces antes de discriminarnos y ese es un motivo para celebrar porque estamos haciendo valer nuestros derechos“, dijo la joven.

A pesar de ello, Salomé advierte que aunque en Nueva York hay más aceptación hacia las personas transgénero que en su país, todavía falta mucho camino por recorrer para que haya un verdadero y absoluto reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTQ.

“Aquí finalmente fue donde yo pude ser lo que quería ser, algo que que me hace muy feliz, porque se siente más el apoyo y el respeto, hay menos tabú, pero debemos seguir luchando porque apenas vamos llegando a un 80% del camino”, dijo la mexicana, quien confesó estar un poco apagada ante la cancelación del desfile, pero comparte que fue la mejor decisión.

“Me da un poco de tristeza, pero que se le va a hacer, tenemos que protegernos para evitar que se propague más esa cosa fea y aunque este domingo seguro me toca trabajar, después celebraré en mi casa”, dijo Denisse, con una enorme sonrisa.

Un motivos para sonreír en medio del dolor

Jessica Guamán, originaria de Ecuador, quien trabaja como cuidadora de personas de la tercera edad, también se sumó al festejo por la decisión de la Corte Suprema de protegerle sus derechos y dijo tener motivos para sonreír en medio del dolor que ha dejado el paso del coronavirus en la Gran Manzana, y en especial en su comunidad de Corona, Queens.

“Es un regalo, y nosotras las que ya sufrimos la falta de protecciones, finalmente podemos ver en el anuncio de la corte, una respuesta a nuestra lucha y al sufrimiento de años; es un triunfo que le estamos dejando a chicas de nuevas generaciones para que no tengan que vivir lo que vivimos nosotras”, dijo la suramericana, revelando que supo de primera mano lo que es el rechazo laboral por ser quien es. “Yo misma hace 13 años, cuando comencé mi transición, fui despedida de mi empleo, donde llevaba 10 años y donde me reconocían como un buen trabajador sin que pudiera hacer nada, pero ahora al menos hay una protección más clara”.

Guamán, quien no tiene problema en revelar que antes de ser “home attendant” fue trabajadora sexual, debido a la falta de oportunidades laborales por ser mujer transgénero, advirtió sin embargo que la decisión de la Corte Suprema no significa que las cosas para la comunidad LGBTQ serán miel sobre hojuelas de ahora en adelante.

“Creo que tristemente siempre va a existir la discriminación y ahora lo que harán muchos es disfrazarla para no meterse en problemas, pues habrá quienes no le den trabajo a personas por ser gay o transgénero, diciendo solamente que ya lo ocupó otra persona”, dijo la ecuatoriana, destacando que urge un mayor trabajo de educación en la sociedad para acabar con estigmas, mostrando que las personas LGBTQ son tan normales con cualquier otra persona.

“Yo como mujer trans cuido ancianos, y lo hago con mucho cariño y mucha dedicación. Nadie tiene quejas sobre mi trabajo, pero hay todavía quienes nos ven como monstruos o hasta creen que por ser quien soy voy a matar o hacer daño. Siempre nos están poniendo para atrás, hemos estado por años en la oscuridad y ya es hora de que se nos respete con el mismo valor de todos los seres humanos”, recalcó la residente de Queens.

“No merecemos ser excluidas de nada y en el mes del Orgullo, quisiera que incluso entre nuestra propia comunidad avancemos y entendamos que unidos podemos luchar por más derechos, pero si estamos atacándonos unos a otros, no va a haber unión, no va a haber fuerza y no podremos librar bien las batallas que nos quedan”, agregó.

Un triunfo sobre Trump

Bianey García, defensora de los derechos de la comunidad trans de la organización Make the Road Nueva York (MRNY), también se mostró esperanzada en que las protecciones laborales protegidas de su comunidad lleven la lucha a otro nivel.

“Como una mujer trans, que antes era indocumentada, y que no hablaba bien el inglés, y siendo una persona de color, este fallo de la corte me llena de mucha alegría, porque no solo tenemos ahora esa protección sino que la corte federal le dio una cachetada al gobierno de Trump, que nos quería quitar derechos que por ley y como asunto de derechos humanos, nos pertenecen”, dijo la activista.

Pese a su gozo por el fallo judicial, la líder comunitaria coincidió en que el gran reto ahora es garantizar que la ley se cumpla al pie de la letra, y que en Nueva York se implemente la Ley GENDA (Acta contra la discriminación por expresión de género).

“Desafortunadamente el problema es que muchas veces es difícil probar que una persona trans está siendo discriminada o que la despiden o no la contratan por su expresión de género, por ello necesitamos leyes más fuertes que nos protejan en todo el país, no solo aquí”, dijo la organizadora de MRNY, quien tiene muy claro como va a celebrar el mes del Orgullo Gay sin la popular “parada”.

“Sé que es muy triste no poder estar ese día junto a todas las personas que queremos celebrar, pero no solo este mes sino siempre, cada día, desde que me levanto me pongo en mente que tenemos que organizar a la comunidad, lograr el apoyo de políticos para que cambien las leyes y no desfallecer hasta que consigamos por completo el respeto y trato digno que nos merecemos”, agregó Bianey.

Leo Félix, reconocido miembro de la comunidad gay de Jackson Heights, describió la decisión de la Corte Suprema como un paso adelante en el trabajo del movimiento a favor de la igualdad.

“Esto representa un nuevo escalón en la lucha por la equidad, y es también un llamado a seguir exigiendo un trato igualitario y justo, no estamos pidiendo ni nada más ni nada menos que eso”, agregó el joven mexicano, quien destacó que guardará sus energías para celebrar el Día del Orgullo Gay del 2021 con más fuerzas.

Celebración virtual de la Marcha del Orgullo Gay

Y aunque este año, debido a la pandemia del coronavirus, la famosa Marcha del orgullo Gay no se realizará como de costumbre por la Quena avenida, en Manhattan, grupos LGBTQ no han querido dejar pasar la fecha en alto, y están promoviendo la celebración, pero de manera virtual. Este año se festejan los 50 años de aniversario de la famosa marcha, que comenzó justo un año después de las manifestaciones de Stonewall por la reivindicación de los derechos gay, y para celebrar, se transmitirá un evento especial transmitido por WABC Channel 7, abc7ny.com y ABC News Live.

La organización del Orgullo Gay ha invitado al evento, que empezará desde el mediodía e irá hasta las 2 p.m., a las cantantes Janelle Monáe, Deborah Cox, al actor de “Pose” Billy Porter y a la estrella del reality show “RuPaul’s Drag Race”, Monét X Change. Como mariscales actuarán Dan Levy y los activistas Yanzi Peng y Victoria Cruz.

Asimismo, la organización Make the Road NY anunció que el 12 de julio realizará su marcha anual Trans-Latina, entre las 12:00 y las 4:00 de la tarde en el 92-10 de la Avenida Roosevelt, con un pequeño grupo, que promoverá una celebración virtual con cientos de participantes.