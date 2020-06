Juneteenth: Esta causa es de todos

El 19 de junio, la comunidad afroamericana y los muchos estadounidenses e inmigrantes que apoyan la causa de la igualdad y se oponen al racismo celebramos Juneteenth. Ese día, pero en el año 1865, los esclavos del estado de Texas fueron liberados al darse a conocer la Proclamación de Emancipación. Dolorosa y trágicamente, esa proclamación del entonces Presidente Abraham Lincoln llegó a Texas nada menos que tres años tarde.

Juneteenth se ha estado celebrando como aniversario de la emancipación completa de los esclavos desde hacía mucho tiempo. Pero este año, el espíritu del monumental movimiento de protestas por la muerte de tantos afroamericanos y afroamericanas a manos de la policía, y más en general, contra el racismo y la injusticia, que también nos afectan a los hispanos, Juneteenth se convirtió por primera vez en una celebración realmente nacional.

Me llena de orgullo que en señal de apoyo concreto a la fecha y el movimiento, todas y todos mis colegas de la Hispanic Federation dedicaron ese día 19 a tomar más conciencia sobre las injusticias raciales.

Una de las actividades consistió en un webinario y una charla a cargo de Marggelin Estévez y Bethsy Morales, que habitualmente trabajan en la sede de la federación, en el Bajo Manhattan. Ambas son dominicanas y las dos están casadas con hombres afroamericanos.

“Me considero afrolatina”, comentó Marggelin, que tiene una hijita de 18 meses, “y no dejo de pensar en todo lo que está sucediendo. Me preocupo por mi familia, me preocupo por mi hija. Con todo lo que pasa, siento temor por ellos. Pero al mismo tiempo, es importante que hayamos tenido esa conversación, y así me lo han dicho varias personas”.

Bethsy Morales, la otra conductora del webinario, comentó que hay latinas y latinos que dicen que no les afectan las cuestiones que desencadenaron el movimiento de protesta.

“Lo que quisimos hacer”, explicó, “fue mantener esa conversación con Marggelin y el público, para que todos reflexionáramos sobre nosotros mismos y entendiéramos que esta causa es de todos nosotros, y no la lucha de un solo grupo”.

Otro gesto de solidaridad del personal de la Hispanic Federation que me enorgulleció enormemente fue la decisión de donar nuestros salarios correspondientes al día de Juneteenth a organizaciones de justicia social. Y también la decisión institucional de la federación de donar a esas organizaciones una suma similar a la que aportó el personal.

Estamos orgullosos de apoyar a Black Lives Matter y a todos los sectores de la sociedad que luchan por la justicia y la igualdad. Nuestros principios como organización y como individuos nos hacen aborrecer la discriminación contra cualquier persona, ya sea por el color de la piel, el género o la orientación sexual.

Fue casualidad, pero una casualidad muy conmovedora, que el vasto movimiento en pro de la justicia racial se produjera durante el Mes del Orgullo LGBTQ, que también tuvo su origen cuando una comunidad atropellada, reprimida, abusada y humillada dijo basta. Eso fue en Stonewall, un bar gay de Manhattan, el 9 de junio de 1969.

Entonces, como ahora, hemos dicho basta para siempre.

Para más información sobre nuestra Hispanic Federation y nuestras organizaciones comunitarias, consulten en http://www.hispanicfederation.org.

Además, les doy el número de la Línea de Información sobre el SIDA, 1-800-233-7432.

¡Respondan el cuestionario del Censo 2020, para que nos cuenten a todos!

¡En el 30mo aniversario de la Hispanic Federation, hasta la columna próxima! ¡Cuídense mucho!

-Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation