Alexander Zverev, tenista que estuvo en el Adria Tour, se va de fiesta pese a contagios de coronavirus

El Adria Tour fue un evento de exhibición organizado por Novak Djokovic. Muchos jugadores importantes como Alexander Zverev participaron en el evento, donde no hubo distancia social, ni uso de cubrebocas y muchos tenistas contrajeron COVID-19, incluido Djokovic.

Zverev no se contagió, pero se le solicitó aislarse por 14 días. Sien embargo, no fue así y fue captado en una fiesta junto a decenas de personas.

Sascha Zverev six days ago after Adria Tour coronavirus cluster:

“I deeply apologize to anyone that I have put at risk…I will proceed to follow self-isolating guidelines…stay safe 🙏.”

Sascha Zverev four hours ago: pic.twitter.com/vqBXvYdxkv

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 28, 2020