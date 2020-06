La foto de Adele que enloqueció a sus fans, pero después los desilusionó

La cantante realizó un posteo en Instagram sobre el que luego debió hacer unas aclaraciones

Hace unos días, Adele publicó una foto en Instagram que, a simple vista, parecía destinada a ser una más de su cuenta. Sin embargo, un pequeño detalle que se desprendía de la misma enloqueció a sus fanáticos y la convirtió en viral en cuestión de minutos.

En la imagen, que ya lleva cosechados casi 3 millones de likes en la red social, se puede ver a la británica cantando en un viejo recital, pero cuando la compositora de “Someone Like You” le añadió un emoticón sonriente al posteo, provocó toda clase de especulaciones. Por ese aparente guiño, sus seguidores inmediatamente llegaron a la conclusión de que la artista británica de 32 años estaba anunciando que su cuarto disco iba a salir a la luz a la brevedad.

“¿Esto es un teaser? ¿El álbum sale hoy? ¡Dímelo ya!”, le escribió una fan en el posteo. Para su emoción, la cantante leyó la pregunta y le respondió. “Ten paciencia. Por supuesto que no sale, el coronavirus no se fue, y yo estoy en cuarentena“, dijo Adele categóricamente, para dejar claro que su disco aún tardará en ver la luz.

Recordemos que, en febrero, mientras cantaba en la boda de una pareja amiga, la artista le dijo a la pequeña audiencia que esperen su disco “para septiembre” de este año. Desde entonces, cualquier posible adelanto es esperado por sus seguidores con mucha ansiedad.

El último disco de Adele, 25, fue editado en 2015 y, entre sus temas más populares, se encuentran “Hello” y “Send My Love (To Your New Lover)”. Por dicho trabajo discográfico, sucesor de 19 y 21, ganó cinco premios Grammy, incluyendo mejor álbum del año, logro que la intérprete ya había alcanzado con 21.