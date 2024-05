Julio César Chávez le advierte a Pitbull Cruz sobre José Valenzuela

El histórico boxeador mexicano y múltiple campeón mundial, Julio César Chávez, decidió enviar una advertencia a su compatriota y recientemente coronado como nuevo campeón súper ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de que no existe ningún rival sencillo y por este motivo le pidió que debe tener extremo cuidado al momento de enfrentarse contra José ‘Rayo’ Valenzuela.

A pesar que todavía quedan un total de dos meses para que se lleve a cabo este enfrentamiento en el que Isaac Cruz tendrá que defender por primera vez en su carrera el título súper ligero de la AMB, Chávez desea que se prepare lo mejor posible para dicho combate y decidió advertir al mexicano a que no se confié por ser el actual monarca de su división; estas declaraciones las realizó Julio César Chávez durante una entrevista ofrecida para Bernardo Pilatti, donde también reconoció que le encantará esta pelea.

“Todo puede pasar, arriba del ring no hay enemigo pequeño. Lógicamente el Pitbull es favorito, pero arriba del ring, como te digo, las balas perdidas existen”, expresó el otrora pugilista profesional en sus declaraciones al destacar que siempre brindará su respaldo al Pitbull.

Pitbull Cruz, quien logró levantar el cinturón de campeón el pasado 30 de marzo tras derrotar a Rolando ‘Rolly’ Romero, llegará a su primera defensa del título apenas tres meses después de haberlo conseguido; lo más peligroso de enfrentarse contra el Rayo Valenzuela es que llega a este duelo con el firme deseo de poder coronarse campeón y sin nada que perder, por lo que se espera que dé lo mejor de sí en el cuadrilátero.

“El Rayo Valenzuela no tiene nada que perder, tiene todo que ganar. Así que yo siento que va a ser una pelea no tan fácil para el Pitbull”, agregó Julio César Chávez.

Pitbull Cruz enfocado

A pesar de estas palabras por parte del campeón mexicano, su compatriota se siente completamente enfocado en poder mantener el cinturón de campeón y esto lo afirmó en unas recientes declaraciones a los medios de comunicación, donde destacó que no tiene esa mentalidad de superioridad que muchos creen.

“Sigo con la mentalidad que todavía no soy nadie, porque no he logrado lo que muchos han logrado. Es un peleador fuerte (Rayo Valenzuela), pero también es hablador como Rolly Romero”, destacó el campeón de la AMB.

