Los autos de la escudería Mercedes-AMG dejarán su mítico color plateado para protestar contra el racismo

Tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía que lo estranguló con la rodilla hace algunas semanas, cientos de deportistas se han manifestado contra la violencia racial y la brutalidad policiaca, siendo Lewis Hamilton uno de los que más han levantado la voz.

Este lunes, Mercedes-AMG, la escudería de la Fórmula 1 de la cual es miembro Hamilton, dio a conocer que por primera vez en la historia sus autos sustituirán su clásico color plateado por un diseño negro, para promover la lucha contra el racismo y la discriminación. Así lo dio a conocer el equipo en sus redes sociales.

🖤🏳️‍🌈 The call to ‘End Racism’ will feature on the halo of both of our cars in 2020, and #WeRaceAsOne will be featured on the mirrors of the W11. pic.twitter.com/KYIEFWmEU5

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020