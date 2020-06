Trump comparte video de una pareja que apunta con sus armas a manifestantes

El presidente Donald Trump compartió en la mañana de este lunes un video que muestra a un matrimonio apuntando sus armas contra las manifestantes. Al retuitear la publicación de la cadena ABC News, el presidente no adjuntó explicación alguna.

La pareja de blancos formada por Mark y Patricia McCloskey se ve en las imágenes apuntando con un rifle de asalto mientras la marcha avanzaba hacia la casa de la alcaldesa de St. Louis (Missouri), Lyda Krewson. Los manifestantes exigían la renuncia de la edil demócrata después de que ella pronunciara nombres y parte de las direcciones de las personas que podían una reforma policial durante un evento en vivo en Facebook.

Krewson pidió disculpas más tarde y aseguró en un tuit que el incidente no fue intencionado. “Nunca tuve la intención de dañar a nadie o causar angustia”, dijo la alcaldesa.

Fue el retuit del presidente lo que hizo que el matrimonio McCloskey ganara atención nacional. Armada ella con una pistola y él con un AR-1, la cámara recoge el momento en que la marcha pasaba por delante de lo que parece ser su vivienda mientras ellos apuntan a los manifestantes.

“Una pareja apunta sus armas contra protestantes en St. Louis mientras un grupo marcha hacia la casa de la alcaldesa para pedir su renuncia“, escribió la cadena para explicar el video que compartió Trump.

A couple pointed guns at protesters in St. Louis as a group marched toward the mayor's home to demand her resignation. https://t.co/5EqDd43QCd pic.twitter.com/KWNaif77ch

— ABC News (@ABC) June 29, 2020