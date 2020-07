Candidato Biden insultó a reportero por cuestionar su capacidad mental y dijo que esclavistas fueron sólo “de vez en cuando desagradables”

Joe Biden, quien estuvo recluido en su casa en su ciudad natal -Wilmington (Delaware)- durante la pandemia, insultó anoche a un periodista en su primer encuentro en directo con la prensa desde marzo.

En estos meses el ex vice presidente y virtual candidato Demócrata ha cometido varios errores en intervenciones públicas, y ayer se molestó cuando un reportero de 65 años le preguntó sobre su salud mental.

El actual líder de las encuestas presidenciales pareció perder brevemente la calma al final del evento de campaña en una escuela secundaria en su ciudad natal, cuando un periodista mencionó su propio deterioro mental a los 65 años y le preguntó a Biden si le habían hecho una prueba de ese tipo.

“Eres una cara de perro mentiroso”, le reprochó Biden mientras trataba de abandonar el evento, aparentemente irritado de que el periodista siguiera haciendo preguntas. Le dijo además que su salud era “constantemente examinada”.

“Todo lo que tienes que hacer es mirarme y no puedo esperar para comparar mi capacidad cognitiva con la capacidad cognitiva del hombre contra el que me estoy enfrentando”, dijo Biden en referencia al mandatario Donald Trump.

Biden atacó las propias habilidades cognitivas de Trump, una línea generalmente desplegada por la campaña Republicana en su contra, cuando se le preguntó sobre los informes de que el mandatario no actuó pese a ser informado de que Rusia había pagado a militantes talibanes para matar a tropas estadounidenses.

Trump “Habla sobre la capacidad cognitiva. No parece ser cognitivamente consciente de lo que está sucediendo. O lee y/o recibe información sobre temas importantes y lo olvida o no cree que sea necesario que necesite saberlo”, dijo Biden, citado por New York Post.

El ex vicepresidente también comentó sobre el movimiento para derribar estatuas confederadas en Estados Unidos y describió a los propietarios de esclavos como personas que hicieron cosas que eran “de vez en cuando desagradables”.

En el mismo evento de ayer, Biden acusó a Trump de haberse “rendido” y“fallado” a los estadounidenses frente a la pandemia de la COVID-19.

I did not see it, let me be straight about that. But we’re supposed to think of ⁦@JoeBiden⁩ as the antithesis of ⁦@POTUS⁩, right? And yet he’s as bad with these bizarre names for ppl. #LyingDogFace WTH?!?! 🤭😆 https://t.co/UuwcmrnCeq

— Randall Phillips (@RandallCRP216) July 1, 2020