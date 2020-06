Candidato Biden apocalíptico reporta “120 millones de muertos” por coronavirus en EE.UU.

Joe Biden, ex vice presidente y virtual candidato Demócrata famoso por sus lapsus verbales, esta vez multiplicó por mil su confusión, literalmente.

Ayer, durante una parada de campaña en Pensilvania, dijo: “Ahora tenemos más de 120 millones de muertos por COVID”.

Así, multiplicó por mil el número oficial de muertos por coronavirus en EE.UU: 126 mil, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.

Sin perder tiempo, el mandatario Donald Trump calificó de “mortificantemente estúpido” el comentario del Demócrata que lidera las encuestas presidenciales para noviembre.

“La gente no tiene trabajo, la gente no sabe a dónde ir, no saben qué hacer”, dijo el jueves el ex vicepresidente de 77 años en Lancaster, con un tapabocas en el cuello, informó Fox News.

“Si alguna vez dijera algo tan mortificantemente estúpido, los medios de comunicación falsos me destrozarían en venganza”, escribió Trump en Twitter. “Esto está más allá de un error normal. ¿Por qué no lo informan los medios?”

Ya en mayo Biden hizo una farsa similar a la del jueves al afirmar que “millones” de estadounidenses habían muerto por el coronavirus y se habían perdido 85 mil empleos como resultado de la pandemia.

Steve Guest, vocero del Comité Nacional Republicano, también publicó anoche un video del último error de Biden y escribió: “¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON JOE BIDEN?”

La campaña de reelección del presidente calificó a Biden de “muy confundido” y agregó que “no está jugando con un mazo completo, amigos”, sugiriendo que padece problemas mentales.

“Esto es después de que él afirmó previamente que 150 millones de estadounidenses murieron a causa de las armas”, comentó la cuenta@TrumpWarRoom, refiriéndose a la mezcla de estadísticas de Biden sobre cuántos ciudadanos habían sido víctimas la violencia armada en EE.UU. desde 2007, durante un debate con el senador Bernie Sanders en febrero .

If I ever said something so mortifyingly stupid, the Fake News Media would come down on me with a vengeance. This is beyond a normal mistake. Why isn’t the media reporting it? pic.twitter.com/KkuWLkMfp7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020