El viudo de Hiromi Hayakawa conmueve con foto inédita de su hija fallecida

View this post on Instagram

Ella es mi hermosa Julieta, la tuve entre mis brazos y era tan frágil, tan pequeñita y tan hermosa. 😍👶🏻 Siempre me esperé para cargar un bebé, nunca había querido hacerlo, el más chiquito que había cargado tenía más de 5 meses y esto porque me daba miedo que le pasara algo. Dije que solo lo haría con mis hijos y así fue, fue la primer bebé que cargué recién nacida.🙏🏼 Hoy te he pensado mucho, quiero que sepas que te amo hija hermosa y que vives en mi corazón y así será por siempre. Cuida a tu mami y nada de novios en la eternidad ni esas cosas eh porque si no llegando allá vamos a hablar muy seriamente usted y yo señorita 😠 Te amo Julietita ❤️😘 @marlahiromi