Excanciller Castañeda califica a AMLO de plegarse a Trump, pero lamenta oposición inexistente en México

El exdiplomático y académico publica libro sobre el nuevo rumbo de EE.UU.

La reunión del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con el presidente Donald Trump la siguiente semana ha desatado severas críticas en México, al considerarse que es un inmerecido respaldo al republicano en pleno proceso de reelección, a pesar de insultos a inmigrantes hispanos, especialmente mexicanos.

En una entrevista previa a conocerse las fechas del encuentro de ambos líderes –programada para el 8 y 9 de julio–, el excanciller Jorge Castañeda criticó la postura de López Obrador hacia el presidente Trump, al considerarla servicial, ya que ha “cedido a todo” lo que el republicano ha solicitado.

“Lo que ha cambiado es que el gobierno de López Obrador, desde el primer día que tomó posesión, básicamente es hacer todo lo que Trump le pidiera, incluyendo hacerle el trabajo sucio en materia migratoria, impidiendo la llegada de los centroamericanos en la frontera sur, impidiendo la salida de los centroamericanos en la frontera norte de México”, señaló.

Castañeda habló en el marco de la publicación de su libro America Through Foreing Eyes (América a través de la mirada de un extranjero), publicado por Oxford y con espera de la edición en español en agosto próximo.

El excanciller fue coordinador de la coalición Por México al Frente, que tuvo como candidato presidencial al panista Ricardo Anaya en 2018, pero perdió ante López Obrador. A pesar de ser oponente del mandatario mexicano, Castañeda reconoce que actualmente no hay un grupo sólido que haga contrapeso a López Obrador.

“No ha surgido una oposición eficaz, potente, bien dotada de argumentos, de propuestas, de voceros, contra López Obrador”, reconoció. Esto a pesar de que los resultados del actual Gobierno no han sido positivos y los califica de desastrosos. “Pero la gente sigue en parte apoyándolo o, en todo caso, no apoyando a la oposición que existe, porque no ha podido presentarse a la gente como una opción viable”.

El propio Castañeda enfrenta severas críticas los últimos días, luego de referirse a Putla, Oaxaca, como un “pueblo horroroso”, al ser cuestionado sobre médicos cubanos llevados a México por el Gobierno de López Obrador y afirmar que nunca irían a ese tipo de poblados “arrabaleros”.

El excanciller reconoce que la situación en su país es complicada y vislumbra pocos cambios en el futuro inmediato, incluyendo la relación con EE.UU.

“El Gobierno de López Obrador se ha plegado, incluso en las negociaciones del T-MEC… pues básicamente los mexicanos aceptaron todo lo que Trump y los demócratas les pidieron, ya vamos a ver si eso le conviene o no a México”, advirtió.

Castañeda considera que lo único que podría cambiar la relación con México sería la derrota del presidente Trump en noviembre, ya que la mayoría de los programas migratorios que ha impulsado serían cancelados, aunque tomaría tiempo.

EE.UU. en una encrucijada

El excanciller, quien ha vivido, estudiado y trabajo en EE.UU. en varios periodos en los últimos 50 años, señala que este país está cambiando, pero no es una reorganización social reciente, ya que tomó forma desde los años ochenta, cuando las minorías de afroamericanos, hispanos y asiáticos comenzaron a tener mayor poder económico.

“A partir de 1980, EE.UU. que siempre había sido una sociedad de clase media, salvo por los sectores que excluía, como los pueblos originarios, los afroamericanos, los latinos, los asiático-americanos… fueron incorporándose paulatinamente”, destaca.

El avance de esos grupos, política y económicamente, dio visibilidad a las comunidades excluidas durante casi 200 años de poder controlado por “varones, anglos, blancos”.

“Eso hizo que EE.UU. durante muchos años… no necesitara un estado de bienestar, como en Europa o Canadá, porque todos eran de clase media, salvo los excluidos, pues no contaban”, explica. “A partir de los 80 comienza a crecer la desigualdad dentro del sector de los que ya estaban a adentro y comienza a crecer el número de los que ingresan de afuera, empieza a ser un número más grande para que la desigualdad también contara”.

El libro de Castañeda explora esas nuevas diferencias y cómo el país ha cambiado y fue orillado a tomar en cuenta la historia como un elemento clave para entender su presente y encaminar su futuro.

“EE.UU. siempre fue un país sin sentido de la historia. Todos los extranjeros que han escrito desde siglo 19 lo han dicho. Aquí la historia no existe. Aquí hay que mirar hacia delante, nunca hacia atrás, porque no hay una historia común”, expone. “Hace unos 15-20 años empieza a haber una gran discusión en las universidades sobre los símbolos inaceptables, intolerables de la historia de EE.UU., la bandera de la Confederación, las estatuas de los héroes de la guerra de Secesión”.

El académico y analista se refiere a las actuales movilizaciones antiraciales, que tomaron nueva fuerza tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis, Minnesota.

La falta de empatía hispana

En las grandes protestas a nivel nacional hay una gran ausencia de grupos hispanos, como si el problema racial no fuera parte de su cultura, considerando que comunidades de dominicanos y puertorriqueños tienen herencia afroamericana, pero independientemente de ello, esta comunidad comparte desigualdades con los afroamericanos, como lo demostró la pandemia del coronavirus.

Al señalar que esa falta de empatía dicho movimiento racial se debe a que no hay una historia común, Castañeda respalda la teoría, pero también al hecho de que los hispanos llegaron “tarde” a Estados Unidos, a diferencia de los afroamericanos.

“Yo creo que quizá esté un poquito retrasada (su llegada)”, reconoce. “El tema es que, para muchos, los hispanos llegaron mucho más tarde que los afroamericanos. Hay una diferencia en el tiempo y hay un peso en la historia que es diferente”.

Agrega, sin embargo, que la participación latina en esta movilización nacional está cambiando poco a poco.