Por qué en Sam’s Club siempre debes revisar tu recibo antes de abandonar la tienda

Los trabajadores que se encuentran a la salida de las tiendas no tratan de evitar un robo, su función es muy diferente

Al ir de compras a Sam’s Club te habrás dado cuenta que siempre existe una persona que te espera en la puerta de salida para revisar tu recibo. Muchos clientes tienen la creencia que los trabajadores están tratando de evitar un robo, sin embargo, esa no es su función principal.

Se trata de un “recepcionista” de salida, “una gran oportunidad para conectar con el cliente antes de que se vaya“, explicó Laura Ladd Poff, gerente senior de comunicaciones corporativas de Sam’s Club a Cooking Light. “Es una oportunidad que la compañía utiliza para preguntarle a los clientes si han encontrado todo lo que buscaban y si tienen todo lo que necesitan“.

Relacionado: Empleados de Walmart y Sam’s Club reciben bonos por coronavirus en efectivo que en total rondan los $1000 millones de dólares.

Un trabajador que fue inspector en un Sam’s Club escribió en la plataforma Reddit que los artículos que más revisan son los que se encuentran en el fondo del “carrito”, como las cajas de refresco, agua y productos que quizás un cajero pueda perder de vista. “No podemos revisar todo pero la idea es que los empleados que están en las cajas realicen bien su trabajo“.

El trabajador aseguró que cuando localizan un objeto que no fue registrado en la cuenta, no se debe a un robo, sino a una distracción de la persona que estaba en la caja. “Cuando un cliente busca robar algún artículo, lo más probable es que no lo deje a la vista”.

Relacionado: Expertos revelan cuál es el lugar más peligroso para contagiarse de COVID-19 en un supermercado.

Una buena razón para revisar el recibo

Ladd Poff dijo que los trabajadores también se aseguran que no te cobren de más. “Se trata de una oportunidad para asegurarse que la transacción se llevó a cabo sin problemas y que el cajero no marcó un producto dos veces”. Para la empresa, el control de salida es aún más importante para los compradores que evitan por completo el cajero al utilizar sus aplicaciones móviles.

Relacionado: 11 productos que debes evitar comprar en Walmart si quieres ahorrar.

También los inspectores de salida de un Sam’s Club también podrán brindarte información sobre alguna oferta que la tienda tenga en ese momento. “Al comprobar el recibo los trabajadores se involucran más con el cliente y no es raro que su saludo sea: “Vuelva el próximo fin de semana, tendremos una venta especial de electrónicos”, dice Poff.

La próxima ocasión que te pidan el recibo mientras empujas tu carrito por la puerta de salida, siéntete cómodo, nadie sospecha que hiciste algo malo durante tu visita.

–También te podrá interesar: