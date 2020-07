Encuentran y acusan de tráfico sexual de menores a millonaria amiga del suicida Jeffrey Epstein

Ghislaine Maxwell, la millonaria británica que estaba siendo buscada desde hace un año como supuesta cómplice de su ex novio Jeffrey Epstein, fue arrestada esta mañana y de inmediato acusada por fiscales federales de Nueva York de seis cargos en relación con una investigación en curso de tráfico sexual de menores.

Maxwell (58) fue arrestada sin incidentes en New Hampshire y hará su aparición inicial en una corte de ese estado, aunque las acusaciones se han hecho en Nueva York.

Un abogado de Maxwell, Jeffrey S. Pagliuca, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, acotó CNN.

Maxwell fue acusada de incitación y conspiración para atraer a menores a viajar a participar en actos sexuales ilegales y dos cargos de perjurio, entre otros.

“En particular, desde al menos aproximadamente 1994, hasta incluir al menos aproximadamente 1997, Maxwell ayudó, facilitó y contribuyó al abuso de Jeffrey Epstein de niñas menores de edad, entre otras cosas, ayudándolo a reclutar, preparar, y finalmente abusar de las víctimas”, dice la acusación. Las jóvenes, según los fiscales, incluían niñas de al menos 14 años.

Maxwell y el multimillonario neoyorquino Epstein, quien se suicidó a los 66 años estando detenido en Manhattan en agosto, han sido señalados de llevar a las menores a una variedad de residencias de lujo, incluida su mansión del Upper East Side (NYC), sus fincas en Palm Beach y Santa Fe, islas privadas en el Caribe y casas en Londres y París.

Tras la detención de Epstein hace exactamente un año, el 6 de julio de 2019, su relación personal de muchos años con Maxwell generaron dudas sobre lo que ella pudo haber sabido sobre las escandalosas denuncias de tráfico sexual. Pero la policía no pudo ubicarla hasta esta mañana.

Fotografías de Maxwell con diversas personalidades han circulado por años en la prensa, incluyendo su presencia en primera fila en la boda de Chelsea Clinton en 2010.

Su papá, el ex presidente Bill Clinton, fue uno de los primeros en distanciarse de Epstein a través de un comunicado luego de su detención en el aeropuerto Teterboro (NJ), al regresar de París en un vuelo privado. Un mes después fue hallado muerto, en un aparente suicidio.

Desde su arresto en julio, The New York Times destacó la amistad en el pasado de Epstein con conocidos como el Príncipe Andrés de Inglaterra, el cineasta Woody Allen, la modelo Naomi Campbell y los presidentes Donald Trump y Clinton.

Este escándalo salpicó a la Casa Blanca, llevando a la renuncia del Secretario del Trabajo, Alex Acosta, el único latino en el gabinete, debido a que fue él quien, siendo fiscal en Miami, negoció un acuerdo de culpabilidad con Epstein, cuando fue acusado por primera vez en 2008.

Hace un mes, Geoffrey Berman, fiscal federal de Manhattan, criticó y desmintió fuertemente al Príncipe Andrés, después de que sus abogados afirmaran que el noble británico se había ofrecido a hablar con los federales sobre su cuestionada amistad con Epstein.

