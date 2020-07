A esto debes prestar atención al comprar un auto nuevo

Aunque casi no son mencionados, existen varias tarifas que son adicionales al precio del auto.

Has llegado al momento decisivo de la compra de un auto, después de a ver echo una investigación sobre los autos de tu agrado, ya encontraste uno con un precio que se ajusta a su presupuesto y necesidades.

Antes de la firma del contrato. Un papel lleno de cláusulas y detalles importantes escritos en letra miniatura que son muy difíciles de comprender. Lo que debes de saber acerca de este documento es que una vez firmado, ya no hay vuelta para atrás: te comprometes a seguir el reglamento del concesionario paso a paso y si te arrepientes de la compra que has realizado en un futuro no muy lejano, estarás sujeto a restricciones, multas y otras políticas que la agencia ha designado para su beneficio.

Cada transacción de auto nuevo tiene tarifas e impuestos que pueden agregar una cantidad considerable al precio total. Estos cargos extras tal vez no los tenias contemplados.

Aunque casi no son mencionados, existen varias tarifas que son adicionales al precio del auto.

Antes de firmar, debes prestar a estos atención a estos detalles.

Impuestos en la venta de autos

Las ventas de automóviles están sujetas a impuestos. La forma y taza en que pagan impuestos depende de el lugar donde viva.

Costo por Resignación

Las tarifas de resignación se pagan a su estado de residencia. Este pago cubre el costo del título, que sirve como prueba legal de propiedad de su vehículo y las placas del auto. El precio de registro varían entre los estados.

El precio por registro cambia según el estado y el tipo de auto que se quiera registrar.

Tarifas de documentos

El auto que desees comprar solo saldrá del concesionario después de completar los documentos asociados con la venta. Algunos de estos documentos son obligatorios del gobierno, otros son del concesionario y se relacionan con su transacción específica. Así que tendrás que pagar las tarifas de documentos cuando compres o arriendes un automóvil.

Tarifa de transporte

Cuesta dinero obtener un automóvil de donde fue construido a un concesionario. Eso está representado en los cargos de destino, también conocidos como tarifas de transporte, entrega o envío.

Este cargo adicional los establece el fabricante, no el distribuidor.

Tarifas de los neumáticos

Algunos estados de los Estados Unidos exigen una tarifa por cada neumático incluido en un auto nuevo. Al parecer estas tarifas de los neumáticos van a un fondo de impacto ambiental para mitigar los microplásticos que se desprenden de los neumáticos en la carretera.

Este cargo es muy poco y no elevaría una cantidad significativa al precio total de su auto nuevo.

Cargos e impuestos extras de los que te debes cuidar

Los concesionarios de automóviles ya incluyen cargos adicionales como: impuestos, tarifas de documentos y tarifas de registro, pero tenga cuidado con cualquier otra cosa.

Los concesionarios pueden ofrecer cosas extras como un sistema antirrobo, el rastreo de vehículos y otras medidas de seguridad, pero no son obligatorias.

