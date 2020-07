Rompió el silencio: Quique Setién habló sobre la supuesta salida de Lionel Messi

EL DT blaugrana hace caso omiso a rumores

Ahora que hay una gran ola de rumores en torno a lo que sucede y podría suceder en el interior del Barcelona, con una posible salida de Lionel Messi y/o de su DT Quique Setién, el estratega blaugrana rompió el silencio y tocó el tema.

“No especularé con esto, no lo he escuchado, no tengo constancia de que él haya dicho nada”, expresó en conferencia de prensa este sábado sobre las teorías en torno a la partida del delantero.

Sobre el estado de ánimo que percibió por parte del argentino en los entrenamientos, aseguró que no hay problema alguno y que él prefiere enfocarse en preparar el siguiente partido del Barcelona, que será este domingo frente al Villarreal.

“Le veo bien, todo lo demás son especulaciones. Hablamos lo que tenemos que hablar y sin más”, finalizó.

2⃣4⃣ convocados

8⃣ del @FCBarcelonaB

3⃣ bajas por lesión Consulta la convocatoria para el #VilarrealBarça ⚽https://t.co/MTgKS602iX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 4, 2020

El rumor que detonó todo lo provocó El Largero de la radio española Cadena Ser, que aseguró que el artillero albiceleste detuvo de un momento a otro todos los avances en su renovación para reconsiderar su decisión antes de plasmarla, lo cual apuntó a que no había una buena relación entre él y su entrenador.