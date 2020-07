Gavin Newsom anuncia más condados dentro de la lista de seguimiento por coronavirus

El gobernador de California, Gavin Newsom ofreció un balance con respecto a la pandemia del coronavirus en el estado además de anunciar nuevos esfuerzos para hacer cumplir los protocolos de operación en diversas industrias.

El mandatario regional confirmó 5,699 nuevos casos de coronavirus para un total acumulado de 260,155.

Además, Newsom informó este lunes acerca de la inclusión de otros seis condados en la lista de seguimiento de casos que el pasado jueves tenía 19 condados. “Actualmente hay 23 condados bajo observación, algunos han salido de la lista pero tenemos más bajo observación”, aseguró el gobernador al informar que estos condados deben suspender sus operaciones bajo techo temporalmente.

Bars must close ALL operations.

CA is now asking Colusa, Madera, Marin, Merced, Monterey & San Diego to close indoor operations for:

NEW: #COVID19 cases continue to spread at alarming rates in some CA counties.

El gobernador afirmó que actualmente las políticas del estado se están concentrando en cómo operar de forma segura. “Al principio estábamos enfocados en cuándo abrir, pero tenemos que enfocarnos en cómo realizamos la reapertura de la manera más segura posible”, aseguró.

Newsom anunció que el estado aumentará sus esfuerzos de control e implementación de las medidas emanadas desde la gobernación en esos condados que están en la lista de seguimiento.

La administración será más severa y vigilante con las industrias que deberían estar cerradas u operando al aire libre, además de incrementar sus esfuerzos educativos en torno a los protocolos y acompañamiento para ajustar y realizar cambios en las operaciones en esos condados incluidos en la lista.

This weekend 482,980 businesses were contacted by enforcement teams to educate them on @CApublichealth workplace guidance & ensure compliance.

Learn more about #COVID19 workplace safety guidelines here: https://t.co/snYe5v55Rw

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) July 6, 2020